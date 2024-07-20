Раскрыты секреты опытных садоводов для выращивания роз

Бутоны зацветут наперегонки: секреты опытных садоводов для выращивания роз
Розы считаются прекрасным украшением любого сада. Однако даже ухоженные кусты не всегда радуют хозяев бутонами. Опытные садоводы рассказали, что нужно сделать для активного цветения.
Для начала не забывайте проверять условия освещения. Розы светолюбивые растения, поэтому в день им нужно как минимум шесть часов прямого солнечного освещения.
Подкорректируйте режим полива. Для кустов одинаково вредны как недостаток, так и избыток влаги. Им необходим регулярный, но умеренный полив. Почва должна быть влажно. Садоводы рекомендуют поливать розы реже, но обильнее, чтобы вода проникала глубоко к корням. Не допускайте попадания воды на листья.
Для цветения бутонов розам нужны фосфор и калий, поэтому используйте специальные удобрения с этими компонентами. Также можно удобрять кусты компостом или перегноем.
Правильно обрезайте розы. Проводите обрезку ранней весной, до начала активного сокодвижения. При этом учитывайте тип розы и особенности ее роста.
Проводите омолаживающую обрезку кустов, если они перестали цвести. Ранней весной удаляйте все старые и слабы побеги, оставляя несколько молодых веток.
Контролируйте pH почвы. Оптимальный уровень pH для большинства сортов роз находится в пределах 6,0-6,5, передают «Белновости».
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