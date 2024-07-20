Назван простой способ избавиться от тли

Чистотел поможет избавиться от тли без использования химических средств. Просто способ борьбы с вредителями назвали эксперты издания «БелНовости».

Для изготовления средства нужно измельчить несколько кустов чистотела с цветами, чтобы получилось два-три стакана массы. Ее необходимо залить литром горячей воды, а затем довести до кипения и варить в течение пяти минут. Получившийся отвар должен настояться сутки, после чего его следует процедить. Готовым средством можно опрыскивать растения.

Чистотел также можно заменить одуванчиком. Понадобится два стакана свежих листьев, которые нужно настоять в 10 литрах воды в течение двух часов. После этого средство будет готово к использованию.

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