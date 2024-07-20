Как спасти питомцев от жары

Сотрудник ветеринарной клиники в Ставрополе Артем Арушанян поделился полезными рекомендациями по уходу за домашними животными в жаркую погоду, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Победа26».

По мнению специалиста, самым простым и эффективным способом облегчить состояние питомца в жару является опрыскивание его холодной водой. Также можно использовать влажное полотенце для протирания лап, носа и ушей животного, чтобы немного снизить температуру его тела.

Арушанян подчеркнул, что кондиционер, настроенный на температуру от 21 до 25 градусов, станет отличным решением для создания комфортных условий. Кроме того, использование вентилятора поможет справиться с аномальной жарой. Ветеринар предупредил, что применение льда для охлаждения животных может быть опасным, так как существует риск простуды.