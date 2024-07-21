Градусник для грунта и электротяпка: топ гаджетов, которые помогут садоводам

С наступлением жары спрос на дачные гаджеты, позволяющие регулировать полив растений и измерять температуру почвы, вырос среди россиян на 20 процентов. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова рассказала «Вечерней Москве», какие новые приспособления смогут облегчить жизнь огороднику.

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Измеритель почвы — очень полезная вещь! Особенно сейчас, когда началась вторая волна посадок. Этот прибор помещается в грунт и при помощи специального щупа измеряет температуру в определенном слое, куда высаживается рассада. Кислотомер — тоже нужный прибор. Раньше дачники по старинке покупали лакмусовые бумажки и даже варили определенные коктейли из трав, чтобы по цвету определять кислотность почвы. Но все это очень субъективно. Сейчас же появились щупы, составленные из разных металлов, которые очень тонко реагируют на ионы. И показывают кислотность с минимальной погрешностью. А эти сведения очень важны для садоводов. Потому что, например, капуста не вырастет на кислой почве, а гортензия — на щелочной. Значит, надо добавлять туда удобрения.

Еще у меня есть подвязчик высокорослых растений. В него вставляется специальная пленка и скобы. Поэтому об обычных завязочках с ним можно забыть. Принцип его действия напоминает канцелярский степлер. Например, вот прошли грозы, и все пионы легли. А если бы была подставлена подпорка этим подвязчиком, то они бы выстояли.

А если думать уже заранее о зиме, то я для себя выбрала электрический снегоуборщик. Он весит всего восемь килограммов. И для женщины — то, что надо. Как и легкая газонокосилка.

Отпугиватель кротов с солнечной батареей

Дачники знают, насколько губительны кроты могут быть для грядок. Это устройство, будучи воткнутым в землю, генерирует ультразвуковой сигнал, который животные воспринимают как крик об опасности. Кроме кротов, отпугиватель работает на мышах и даже змеях.

Цена: 4300 рублей.

Аэратор-скарификатор

Внешне это устройство можно перепутать с газонокосилкой, однако у него совсем другое предназначение. Игольчатым валом аэратора чистят газон от остатков сухой травы, мха и мусора. А валом с ножами несколько раз в сезон прорезают дерн, чтобы влага и кислород лучше попадали к корням. После таких процедур газон становится гуще и здоровее.

Цена: 14 000 рублей.

Измеритель температуры почвы

Растения весьма требовательны к температуре почвы, в которой они растут. Поэтому, чтобы не загубить свою рассаду еще на этапе посадки, стоит проверить, подойдут ли ей условия. Современные термометры оснащены комплексом датчиков на своих щупах, которые определяют температуру значительно точнее привычных ртутных термометров.

Цена: 1000 рублей.

Мини-парник с фитолампой

В поддоне с высокой крышкой и ячейками для рассады установлена фитолампа, а также проделаны отверстия для циркуляции воздуха. Такой парник даст саженцам необходимое освещение и не позволит им слишком сильно вытягиваться.

Цена: 1500 рублей.

Аккумуляторный опрыскиватель

В отличие от помповых опрыскивателей, вода в шланг подается не с помощью нагнетания давления, а через насос, что позволяет не бояться того, что бак за спиной лопнет. В среднем 16-литровый опрыскиватель позволяет обработать порядка 10 деревьев или 20 соток газона.

Цена: 4 000 рублей.

Садовый измельчитель

Измельчитель предназначен для того, чтобы перемалывать в щепки ветки, сучья, кору и прочие древесные материалы. Это хороший способ не только избавиться от древесного мусора, но и обеспечить себя стабильным притоком мульчи для грядок и цветников.

Цена: 9000 рублей.

Точим когти

Такие перчатки подойдут, чтобы сэкономить время на разборе инвентаря во время очередного подхода к клумбе или грядке. Их вполне достаточно, чтобы заместить собой грабельки, мотыгу и тяпку при высадке рассады или пересадке овощных.

Цена: 250 рублей.

Электронный таймер для полива

Благодаря этому гаджету можно не беспокоиться, если вы забыли об очередном поливе. Достаточно установить его на садовый кран, подключить шланг и настроить временные интервалы, через которые он будет пропускать воду. Продвинутыми моделями можно управлять и через мобильное приложение.

Цена: 5500 рублей.

Семена, растите!

Это устройство подойдет не только огородникам, но и владельцам домашних животных. Он подходит и для томатов, перца или баклажанов, и для кошачьей травы. Проращиватель позволяет тонко настраивать температуру и режим поступления воды, что позволяет не волноваться о пропущенном поливе.

Цена: 1300 рублей.

Робот-газонокосилка

Стрижка газона — это долгая и трудоемкая работа. Принцип работы автоматической газонокосилки такой же, как и у роботапылесоса. Во время стрижки она движется по заданной программой траектории, которая корректируется с учетом препятствий. За час-полтора, которые удерживает аккумулятор, робот может обработать около 250 квадратных метров.

Цена: 125000 рублей.

Тяпка не простая, электрическая

Если руками пропалывать свои сад или огород все же не хочется, всегда можно положиться на электронику. Тяпка, оборудованная электродвигателем, без особых проблем разрыхлит почву, срежет сорняки и разобьет комки земли. Есть модели как со шнуром, так и со съемной батареей.

Цена: 8000 рублей.

Измерить кислотность и влажность

Знать, когда растениям необходим полив, критически важно. На глаз это трудно определить, особенно после дождей, когда сверху земля может казаться сухой. А знание кислотности пригодится тем, кто высаживает у себя рододендроны, верески, голубику и крупноплодные сорта клюквы. И специальный прибор — в этом надежный помощник.

Цена: 630 рублей.