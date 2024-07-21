Как спасать растения на участках в знойные дни

Жару трудно переносить и людям, и животным. А вот о том, какой стресс от нее испытывают растения, мы часто не задумываемся. Как помочь им, беднягам, перенести аномально высокие температуры, рассказывает «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.

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Эксперт отмечает, для растений равно тяжелы и холод, и жара.

"И когда, например, после жаркого дня вы вроде бы спасаете их, устраивая полив ледяной водой, им становится еще хуже — подобный температурный перепад вызывает у них стресс, а в иных случаях можно доиграться такой «помощью» и до корневой гнили. Поэтому главный принцип — умеренность. И именно в жару поливать растения нужно только теплой водой, отстоянной. Мелкодисперсное распыление на крону дерева возможно — микрокапли во время падения на листву успевают нагреться и не «обжигают» растение."



Поливать растения в такую погоду желательно дважды — утром и вечером. И конечно, утром важно не попасть на листву — капли под солнцем превратятся в маленькие линзы и будут провоцировать ожоги листовых пластин. После полива, особенно если он был однократным, используют мульчу — любую. Это могут быть не только другие растения, но и скошенная трава, а также щепа. Ничего подобного под рукой нет? Используйте бумагу. Сделайте надрыв в центре, аккуратно «наденьте» лист на растение и, расправив его вокруг него по земле, укрепите по краям, чтобы бумагу не сдуло ветром. Можно положить для ее удержания камешки или присыпать землей.

Некоторые растения будут вам признательны за «головные уборы». Например, тыква. У нее листья крупные, широкие, площадь испарения — солидная. Если вы вкопаете над ней старый зонтик, она будет очень счастлива! А если зонта нет, над теми посадками, что на самом солнце, полезно построить «вигвамчики».

Делается это просто: из четырех-пяти высоких колышков делаете подобие шалаша, наверху обвязываете колья, чтобы конструкция не развалилась, и в самое пекло набрасываете на них газету, старые простыни — что хотите. Если вы живете рядом с лесом, защиту делают и из «зеленых штор» — когда с солнечной стороны натягивают леску на двух колышках и вешают на нее высокие лесные растения — полынь, крапиву. Даже когда растения эти завянут, они будут давать тень.

Бывает, что грядки и цветники расположены на участке так, что солнце освещает их практически весь день. В такой ситуации нужно вспомнить про орешник, папоротник и лапник, спасающий растения зимой. Конечно, ломать ради этого кусты и деревья грех. А вот популяции папоротника вы точно сильно не повредите, так что можете принести домой большущий его букет и накрыть им растения как «домиком».

В теплице, особенно если вы на даче находитесь не постоянно, с солнечной стороны можно натянуть веревку и повесить подобие шторы. А подойдет любая старая простыня.

И огурцам, и томатам нравится, когда рядом с ними (под ними) ставят воду в ведрах. Естественно, в такой ситуации спасает и система капельного полива. Если ее нет, рядом с самыми главными водохлебами нужно вкопать пластиковые бутылки с водой: наливаете емкость доверху, крышечку на бутылку накручиваете, но не до конца, делаете так, чтобы подкапывало; затем такую бутылку вкапывают горлышком (пробкой) вниз возле растения.

Не забудьте также, как полезно рыхление, его не зря называют «сухим поливом»: разбив верхний слой почвы, вы поможете влаге задержаться в земле на максимально возможное время. Рыхлите хотя бы между грядками — спасает и это.

Цветущие растения в вазонах на время вашего отсутствия лучше перенести в тень и крепко пролить перед отъездом. Рядом с вазонами можно поставить емкости с водой, внутрь опустить, предварительно намочив, шнурок или веревку, положив ее на поверхность земли в вазоне — вода будет подниматься вверх и поить растения. Но это не панацея. А огурцы, растущие в открытом грунте, лучше на время вашего отсутствия накрыть простыней на дугах — так они точно не получат солнечный удар.

Прямая речь

Татьяна Иваненко, повар второй категории: