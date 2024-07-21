Как уберечь дом от пожара в дачный сезон

В разгар лета многие отправляются отдыхать на дачные участки, поэтому вопросы пожарной безопасности становятся особенно актуальными. Как следует вести себя, чтобы защитить дом от возгорания, рассказали специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

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Самыми пожароопасными являются дома с печным отоплением. Все печи должны иметь предтопочные листы, Кроме того, их нельзя строить вплотную к стене. При розжиге запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости. При этом печь и дымоход нужно чистить не реже одного раза в месяц.

Также необходимо соблюдать правила эксплуатации электроприборов и не заниматься электромонтажными работами самостоятельно. Дом должен быть построен из качественных и по возможности огнестойких материалов, передает официальный сайт мэра Москвы.

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