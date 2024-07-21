Москвичам рассказали, как уберечь дом от пожара в дачный сезон
В разгар лета многие отправляются отдыхать на дачные участки, поэтому вопросы пожарной безопасности становятся особенно актуальными. Как следует вести себя, чтобы защитить дом от возгорания, рассказали специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.
Самыми пожароопасными являются дома с печным отоплением. Все печи должны иметь предтопочные листы, Кроме того, их нельзя строить вплотную к стене. При розжиге запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости. При этом печь и дымоход нужно чистить не реже одного раза в месяц.
Также необходимо соблюдать правила эксплуатации электроприборов и не заниматься электромонтажными работами самостоятельно. Дом должен быть построен из качественных и по возможности огнестойких материалов, передает официальный сайт мэра Москвы.
Руководитель противопожарного проекта Григорий Куксин рассказал о причинах лесных пожаров. Главная причина природных пожаров в России — человеческий фактор. Это непотушенные костры, оставленные окурки, сжигание мусора.
В Ставрополье огонь 20 июля охватил 70 гектаров сухой травы. Сгорели четыре строения, грузовик и две сельхозтехники. При тушении спасатели услышали писк и успели спасти котят, которые находились за одним из горевших зданий.