Кинолог рассказал, почему собака часто лает

Постоянный лай у собаки, который нередко доставляет дискомфорт хозяину и окружающим людям, может сигнализировать о стрессе у питомца, скуке или проблемах со здоровьем. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, чьи слова приводит РИА Новости.

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«Это может быть проявление эмоций, возбудимость конкретного питомца, страх, скука, защита территории. Только разобравшись с причиной, можно начать коррекцию поведения», — заявил эксперт.



Голубев добавил, что лай — это естественный способ общения собак, с помощью которого они выражают свои эмоции. Также для собаки нормально лаять, если она защищает территорию, испытывает стресс или страх.

Специалист отметил, что чрезмерная вокализация собаки может становиться проблемой, и тогда поведение животного необходимо корректировать. Необходимо установить причину такого поведения питомца и проверить здоровье. Кинолог подчеркнул, что профилактический осмотр у ветеринарного врача поможет исключить проблемы.

Кроме того, указал Голубев, хозяину стоит проанализировать, не испытывает ли собака ежедневный стресс, а также выяснить, нет ли каких-либо других раздражителей. Если устранить причину страха, лай может пройти.

Эксперт напомнил, что нельзя ругать собаку за громкий лай. Такая реакция хозяина реакция может лишь усугубить ситуацию.

До этого Голубев рассказал, что появление собаки в доме важно обсудить со всеми членами семьи, поскольку питомец будет взаимодействовать со всеми домочадцами, независимо от того, кто будет ухаживать за животным и воспитывать его.