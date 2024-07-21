Не повторяйте чужих ошибок: когда нужно выкапывать картофель

Многие дачники ежегодно выкапывают картофель в одно и то же время, полагаясь на соседей, однако это в корне неправильно. Вот на какие признаки нужно обращать внимание, чтобы получить свежий и вкусный урожай.

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В первую очередь нужно ориентироваться на состояние ботвы. Чтобы картофель выкапывать, она должна полностью засохнуть.

Если ботва желтая, вы можете собрать картофель, но лучше подождать. Особенно если погода позволяет это сделать. Не собирайте урожай, если ботва зеленая.

Кроме того, можно выкопать картофелину и попробовать снять кожицу пальцем. Если она легко сдвигается, значит, урожай не готов, передают «Белновости».

Ранее глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что работа на приусадебном участке способствует развитию у детей наблюдательности и ответственности. Он отметил, что ребенок, трудясь в огороде, получает естественную физическую нагрузку.

До этого Чаплин рассказал, что базилик содержит много витаминов, при этом данная садовая культура неприхотлива и может расти практически на любом огороде. Он отметил, что это растение содержит также железо, кальций и магний.