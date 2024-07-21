Как вернуть вещам былую мягкость

Новая одежда и полотенца очень мягкие, когда они новые. Однако со временем они грубеют и становятся жесткими, так как регулярно подвергаются стирке и глажке.

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Не торопитесь покупать новые полотенца и одежду. Опытные хозяйки раскрыли способ вернуть былую мягкость вещам.

Перед стиркой возьмите капроновый носок и насыпьте в него пять столовых ложек соли, завяжите. Киньте носок с солью в барабан стиральной машины и запустите обычный режим для стирки. После того как вещи высохнут, они будут мягкие, словно только после покупки.

Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно оставлять дверцу открытой после каждой стирки.