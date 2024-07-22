Перечислены критерии выбора робота-пылесоса

В некоторых случаях брать робот-пылесос стоимостью до 10 тысяч рублей действительно стоит. Но вот каким параметрам он должен соответствовать.

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Навигация. При бюджете до 10 тысяч доступен только гироскоп. Если же у вас квартира больше 50 квадратных метров, то он вообще нужен обязательно. Бывают модели и без навигации, но они подойдут лишь для маленьких помещений, где нет много мебели.

Сила всасывания. Оптимальная — 1500−2200 Па или 21−31 Вт. Однако нужно понимать, что не существует единой технологии измерения силы всасывания, поэтому замеры делаются в разных условиях. Также этот параметр зависит от наличия турбощётки и её типа, компоновки рабочего блока.

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Влажная уборка. Вы можете выбирать между роботом-пылесосом с баком и с липучками для салфетки. Если площадь квартиры больше 60 квадратных метров, то берите модель с баком. Если квартира маленькая или нет гироскопа, то покупайте модель с липучками.

Датчики и функции. Рассмотрите наличие пульта дистанционного направления, специального приложения, датчика перепада высоты, двойной системы фильтрации.