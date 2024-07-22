Названы дачные культуры, которые можно успеть посадить в августе

В августе нужно успеть посадить редиску, укроп и зеленый лук, рассказал в беседе с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, редиска — одна из самых быстрорастущих культур.

В зависимости от сорта редиска может дать урожай уже через три-четыре недели после посева. Августовский посев редиски позволяет избежать жары, что способствует лучшему формированию корнеплодов, — отметил Чаплин.



По его словам, листовой салат можно сажать практически весь август. Он растет быстро и не требует сложного ухода. Также шпинат является культурой, которая предпочитает более прохладную погоду. Посадив его в августе, можно получить сочные и нежные листья, полные питательных веществ.

Эксперт рассказал, что укроп — универсальная пряная зелень, которую можно сеять на протяжении всего летнего сезона, включая август. Благодаря своему быстрому росту, он порадует свежим видом и вкусом уже через несколько недель.

Репа — культура, которую можно посадить во второй половине августа. Она будет хорошо чувствовать себя в условиях более прохладной осени и уже через два месяца порадует вас зрелыми корнеплодами. Зеленый лук можно выращивать практически круглый год. В августе его посадка особенно актуальна, так как он быстро растет и не боится легких прохладных ночей, характерных для конца лета, — сказал депутат.



Он добавил, что петрушка также хорошо растет при посадке в августе. Она не требует особенного ухода и способна радовать свежей зеленью до первых заморозков. Кроме того, брокколи можно посадить во второй половине августа. Эта культура предпочитает прохладную погоду и при правильном уходе успеет сформировать соцветия до наступления холодов.

Кроме того, Чаплин рассказал, что некоторые сорта свеклы можно посадить в начале августа, чтобы успеть собрать урожай осенью. Свекла любит более прохладное время года, что делает август идеальным месяцем для ее посадки, пояснил он.

Ранее Чаплин рассказал, что рядом с картофелем нельзя сажать томаты, огурцы и тыкву. Депутат отметил, что в первом случае обе культуры подвержены фитофторозу, во втором и третьем сажать их рядом нельзя из-за конфликта корневых систем.