Как часто нужно мыть и чистить стиральную машину

Чтобы стиральная машина служила вам годами и исправно работала, нужно за ней регулярно ухаживать. Это позволит сделать стирку качественнее, предотвратить возникновение грязи, плесени и неприятного запаха.

Лоток для порошка и кондиционера. Его рекомендуется чистить раз в месяц. Если же вы запускаете стирку ежедневно или несколько раз в день, то мойте его ещё чаще.

Шланг и слив. Проверяйте и очищайте их раз в полгода. Для этого нужно использовать специальные средства для чистки.

Барабан. Лучше всего его очищать раз в месяц. Для этого запустите пустую стирку при температуре 90 градусов Цельсия. Добавьте при этом в барабан чистящие средства или уксус с водой. Хотя в большинстве стиральных машин есть и режим для чистки барабана.

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Уплотнительная резинка. На ней из-за грязи и мусора может появиться плесень. После каждой стирки протирайте эту резинку влажной тряпкой с мылом либо каким-то ещё неагрессивным моющим средством. Раз в месяц необходимо более тщательно чистить резинку при помощи уксусного раствора.

Фильтр. Его нужно чистить раз в 3−6 месяцев. Зависит это от того, насколько часто вы пользуетесь стиральной машиной. Выньте фильтр, промойте в воде и уберите с него всю грязь. Если во время стирки что-то попало в барабан, то сразу же промойте резинку, очистите барабан и промойте фильтр.