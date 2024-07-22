Советы для грибников: что нужно знать, отправляясь в лес за урожаем

В России в зависимости от региона начало грибного сезона может начинаться по-разному. Все дело в разном климате регионов. В широтах средней полосы он стартует на рубеже лета и осени.

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Некоторые грибники, отправляясь за урожаем, сверяются с лунным календарем. По их мнению, больше всего грибов можно найти, когда луна растет. А заготовки делают, когда луна убывает.

Несомненно, стоит учитывать и погоду. Если на улице сильно похолодало, значит, через пару недель можно отправляться в лес. Это среднее время роста гриба. Желательно, чтобы в этот период шли дожди.

Не идите за грибами в жаркую сухую погоду. В этот период грибы накапливают в себе соли из почвы и могут стать причиной отравления.

Если вы впервые идете за грибами, пользуйтесь этими рекомендациями.

Не собирайте незнакомые грибы. Даже если вам кажется, что он съедобный.

Позаботьтесь о своей защите и комфорте. Оденьтесь в удобную одежду, но закройте все участки тела от клещей. Побрызгайтесь репеллентами от насекомых.

Тщательно проверяйте грибы. Не берите старые и червивые, но также не трогайте молодые грибки, которые еще не успели дать споры для будущего урожая.

Не разводите костры и не оставляйте мусор в лесу. Подумайте о природе и других людях.

Ранее 17-летний подросток был госпитализирован в поселке Левашово под Петербургом с отравлением мухоморами. Мать юноши заметила неадекватное поведение сына и нашла у него следы употребления грибов.