Как понять, что ваш питомец начал стареть

Профессор Руденко: у пожилых животных замедляется обмен веществ. Питомцам, как и их хозяевам, свойственно стареть. Но у четвероногих этот процесс начинается в разное время. У одних — в 7 лет (у собак), а у других только в 10. В любом случае это естественный процесс. Подробнее рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» РОСБИОТЕХа Андрей Руденко.

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Как понять, что питомец стареет

Если быть внимательным к поведению своего любимца, можно заметить самые первые признаки изменений. Например:

перемены в привычном поведении: собака неохотно идет гулять, а кошка больше не будит вас по утрам и не прыгает по шкафам;

меньше интереса к играм, которые ещё совсем недавно нравились питомцу;

грусть;

сниженный аппетит;

короткий сон.

Такие животные теряют мышечную массу тела, отметил специалист. Это неизбежно, как и у людей.

А бывает, что пушистик остаётся активным, у него не меняется аппетит, но резко снижается вес. Это указывает на нарушения энергетического баланса, следствие которого — истощение.

«У пожилых животных замедляется обмен веществ в организме и происходят дегенеративные изменения внутренних органов, причём изменения происходят на уровне клеток, на уровне тканей, генома клетки», — объяснил «Газете.Ru» Руденко.



Что делать

Специалист порекомендовал при первых тревожных симптомах показать питомца ветеринару. А начиная с 7 лет — проходить диспансеризацию в ветеринарной клинике.

Для животных существует множество анализов и исследований, которые позволяют узнать состояние организма и выявить проблемы ещё на ранней стадии.