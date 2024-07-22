Как на собак влияет эмоциональное состояние человека

Серия экспериментов показала, что если собаки чувствуют запах человеческого стресса, то они менее уверены в позитивном результате своих действий. При этом животные быстрее обучаются, когда чувствуют этот запах. Это первое исследование, которое показывает, как запах стресса человека влияет на обучение и эмоциональное состояние собак. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

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Запах человека, который находится в состоянии стресса, подсознательно влияет на эмоции и выбор людей, которые его окружают. В новом исследовании ученые решили понять, как меняется обучение и эмоциональное состояние собак, когда они чувствуют запахи человеческого стресса или спокойствия.

В эксперименте участвовали 18 владельцев и их собаки. Во время испытаний собак научили, что когда миска находится с одной стороны — она пустая, а когда с другой — полная. Как только животное начинало понимать разницу между разными местоположениями мисок, оно начинало быстрее подходить к месту, где в миске было угощение. Потом исследователи поставили миску между этими двумя местами (то есть животное не могло знать, есть в миске вкусняшка или нет) и проследили, как быстро собаки подходили к миске. Если животные быстро подходили, то ученые считали такое поведение «оптимистичным», а если медленно — то как «пессимистичным». Во время последнего испытания собаки чувствовали либо запах человека, который испытывает стресс, либо запах человека, который находится в спокойном состоянии. Чтобы получить такие запахи, ученые собирали образцы выдыхаемого воздуха и пота незнакомых собакам людей, которые решали арифметический тест (находились в стрессе) или слушали звуки природы.

Оказалось, что запах стрессующего человека заставил собак медленнее приближаться к миске, когда она находилась в промежуточном положении. При этом животные быстрее подходили к ней, когда чувствовали запах спокойного человека.

Ученые предполагают, что такая «пессимистическая» реакция отражает подавленное эмоциональное состояние собаки и, возможно, выступает способом избежать разочарования. При этом запах стресса ускорял обучение животных: они быстрее понимали, при каком положении в миске была еда, а при каком — отсутствовала.

Исследование помогает понять, как человеческий стресс влияет на состояние собак в питомниках, а также во время обучения собак-компаньонов, рабочих и служебных особей.