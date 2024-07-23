По каким причинам может протекать бачок унитаза

Одна из наиболее распространённых поломок, связанных с унитазом, — это протекание бачка. Из него может вода течь даже без необходимости.

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Существует три возможных причины протекания бачка.

Износ резиновой прокладки. Её рекомендуется заменить, если вы заметили повреждения. Иногда бывает достаточно просто её почистить от налёта.

Неисправность поплавка. В норме вода всегда в унитазе должна быть ниже уровня этого отверстия. Вы можете купить новый поплавок или заделать чем-то щель в нём. Кроме того, проблема может заключаться в поломке крепления поплавка. Для этого вам нужно будет купить крепления, а иногда — ещё и новый поплавок.

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Поломка сливного клапана. Если проблема в нём, то вам придётся менять весь механизм сразу.