Терапевт дал рекомендации, как сохранить здоровье на даче

Дачникам важно контролировать свое артериальное давление утром, днем и вечером, рассказала РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, также не рекомендуется выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности.

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"Надо помнить, что летом, особенно в жаркие дни, резко увеличивается число случаев инфарктов и инсультов, особенно у людей с ослабленным здоровьем, включая пожилых. Поэтому этой группе людей важно контролировать артериальное давление утром, днем и вечером", — объяснила медик.



Врач отметила, что следует надевать головной убор, солнцезащитные очки и одежду из светлых и натуральных материалов. Также лучше снизить физическую активность. Рекомендуется пить достаточное количество воды, питаться легкой пищей и поддерживать комфортную температуру в помещении.

Кроме того, по утрам можно принимать контрастный душ, а в течение дня споласкиваться холодной водой, добавила терапевт. Если появились признаки перегрева, нужно сразу прекратить работу.

"Нужно прекратить работу, вернуться в дом, лечь на кровать или диван в прохладном месте, обеспечить обильное питье, а при необходимости вызвать скорую помощь. Особенно важно быть бдительными людям с проблемами со здоровьем", — заключила Бурнацкая.



Ранее председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал дачникам использовать репелленты, чтобы защититься от нашествия слепней и оводов. Он подчеркнул, что средство необходимо наносить на открытые участки кожи, при этом избегая попадания в глаза и на слизистые оболочки.