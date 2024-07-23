Кинолог: купание в «цветущем» водоеме опасно для собаки

Владельцам собак ни в коем случае не стоит подпускать своих питомцев к «цветущим» водоемам, для животных это смертельно опасно, сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В жаркие дни даже на оборудованных для пляжного отдыха местах могут появиться сине-зеленые водоросли. Они очень быстро распространяются при высоких температурах. В таких местах нельзя не только купаться – небезопасно даже просто находиться рядом с ними в непосредственной близости. Из-за того, что собакам разрешено купаться только там, где не разрешено купаться людям, есть вероятность встретиться с сине-зелеными водорослями в водоеме, куда вы отправитесь вместе с любимцем. Во время плавания, игр в воде, питья загрязненной воды собака может отравиться. При отмирании водоросли выделяют нейротоксины. Контакт с такой водой может повлечь за собой проблемы с кожей, инфекции, отравление и даже летальный исход», – сказал Голубев.



Он напомнил, что «цветение» обычно начинается в середине лета.

«Вода, в которой появляются водоросли, меняет цвет. Она становится мутной с зеленым или ярко-салатовым оттенком. Вода может пахнуть затхлым, землистым или травянистым запахом, а иногда вдоль береговой линии можно увидеть пену. Водоросли можно заметить невооруженным взглядом недалеко от берега», – отметил эксперт.



По его словам, симптомы отравления проявляются как в течение несколько минут или часа, так и через несколько дней.