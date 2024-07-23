Перечислены главные ошибки садоводов

Неофициальный праздник День дачника отмечают в России сегодня 23 июля. Ученые-агрономы в этот день рассказали в пресс-центре ТАСС о том, чем наука может помочь сибирским садоводам. Главное – знать основы земледелия, считает ученый Мармулев.

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«Почва – это основа основ, живой организм. В свое время аграрный институт получил земли, не самые лучшие по почвенному плодородию. И получив эти неудобицы, мы постепенно создали искусственное плодородие», – говорит агроном.



По его словам, сейчас многие поборники органического земледелия призывают отказываться от минеральных удобрений и называют их ядом. Как считает ученый, это большое заблуждение – минеральные вещества необходимы для получения урожая.

«Очень часто пропагандируется полный запрет минеральных удобрений, но при этом дачникам рекомендуют фосфоритную муку. А это самое грязное удобрение, которое только может быть!» – заявил Алексей Мармулев. Фосфоритную муку получают при тонком размоле осадочных горных пород.



Кроме того, ученый напомнил об обязательном соблюдении севооборота на дачном участке.

«Если мы выращиваем одно и тоже на одном и том же месте, мы никогда не получим хороший урожай», – заявил ученый.



Помимо минеральных удобрений агрономы напоминают об обязательном обогащении почвы органикой. Помимо компоста и перегноя здесь может помочь высевание на участке растений-сидератов, которые улучшают структуру почвы.