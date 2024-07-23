Технолог объяснил, как предотвратить появление грибка в обуви

Технолог раскрыла, как предотвратить появление грибка в обуви
Повседневную обувь обязательно нужно обрабатывать противогрибковыми средствами, рассказала NEWS.ru технолог, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. Она отметила, что игнорирование данного правила чревато поражением стопы.
"Тщательно сушите обувь после носки, если промокла или перед длительным хранением. Оптимально делать это естественным образом или используя специализированные электрические или ультрафиолетовые сушилки. Нельзя сушить обувь возле радиаторов и батарей — это портит кожу. Не следует хранить обувь, особенно из натуральной кожи, в полиэтиленовых пакетах, без доступа воздуха", — заявила Ершова.
Ершова напомнила, что обувь необходимо время от времени проветривать, так как плесень не любит сквозняков. Эксперт добавила, что, если плесень появилась, обувь нужно промыть крепкой пеной хозяйственного мыла, а затем протереть влажной тряпкой.
"Тщательно почистить изнутри перекисью водорода, нанесенной на ватный диск, или обработать из флакона с распылителем (грибок не любит кислую среду). Можно воспользоваться купленным в магазине противогрибковым препаратом. Помните, что плесень не только портит внешний вид обуви (проявляясь в виде пятен), но и опасна для человека — споры могут проникать в дыхательные пути и оставаться на коже, провоцируя аллергию и другие заболевания", — отметила Ершова.
Собеседница добавила, что для предупреждения микоза можно носить противогрибковые носки, стельки, тапочки. Пользуясь обувью, выданной в бане, бассейне или солярии, лучше предварительно протирать ее влажной дезинфицирующей противогрибковой салфеткой, подытожила Ершова.
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