Технолог объяснил, как предотвратить появление грибка в обуви

Повседневную обувь обязательно нужно обрабатывать противогрибковыми средствами, рассказала NEWS.ru технолог, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. Она отметила, что игнорирование данного правила чревато поражением стопы.

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"Тщательно сушите обувь после носки, если промокла или перед длительным хранением. Оптимально делать это естественным образом или используя специализированные электрические или ультрафиолетовые сушилки. Нельзя сушить обувь возле радиаторов и батарей — это портит кожу. Не следует хранить обувь, особенно из натуральной кожи, в полиэтиленовых пакетах, без доступа воздуха", — заявила Ершова.



Ершова напомнила, что обувь необходимо время от времени проветривать, так как плесень не любит сквозняков. Эксперт добавила, что, если плесень появилась, обувь нужно промыть крепкой пеной хозяйственного мыла, а затем протереть влажной тряпкой.

"Тщательно почистить изнутри перекисью водорода, нанесенной на ватный диск, или обработать из флакона с распылителем (грибок не любит кислую среду). Можно воспользоваться купленным в магазине противогрибковым препаратом. Помните, что плесень не только портит внешний вид обуви (проявляясь в виде пятен), но и опасна для человека — споры могут проникать в дыхательные пути и оставаться на коже, провоцируя аллергию и другие заболевания", — отметила Ершова.



Собеседница добавила, что для предупреждения микоза можно носить противогрибковые носки, стельки, тапочки. Пользуясь обувью, выданной в бане, бассейне или солярии, лучше предварительно протирать ее влажной дезинфицирующей противогрибковой салфеткой, подытожила Ершова.

Биолог Сергей Шихов ранее предупредил, что посуду не рекомендуется мыть стиральным порошком из-за содержания в нем вредных компонентов. По его словам, эти вещества могут попасть в организм человека.