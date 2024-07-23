Могут ли собаки на самом деле различать эмоциональное состояние хозяина

Британские ученые из Университета Бристоля провели исследование, которое показало, что собаки могут различить стресс в запахе человека. Когда они его чувствуют, то больше сомневаются в правильности своих поступков. Соответствующая статья была опубликована в научном журнале Scientific Reports.

Выяснилось, что эмоциональное состояние человека влияет на обучаемость собак. Если хозяин испытывал стресс, то и собака менее уверенно выполняла команды, так как сама оказывалась в подавленном настроении.

Предполагается, что это такая форма защитной реакции, которая помогает животным не разочаровываться в своих действиях. При этом сам процесс обучения у таких собак шел быстрее, так как они стремились как можно скорее заслужить одобрение человека.

Ранее кинолог рассказал, что частый лай собак может быть связан со стрессовой ситуацией.

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