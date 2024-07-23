Слепни и оводы: как от них защититься на даче

Чтобы защититься от нашествия слепней и оводов, дачникам следует использовать репелленты, посоветовал председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что средство необходимо наносить на открытые участки кожи, при этом избегая попадания в глаза и на слизистые оболочки.

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"Применяйте средства на основе ДЭТА, пикаридина или других активных ингредиентов, которые отпугивают насекомых. Наносите репелленты на открытые участки кожи и одежду, но избегайте попадания на глаза и слизистые оболочки", — порекомендовал Чаплин.



По словам депутата, также стоит носить одежду с длинными рукавами и брюки, кепки или шляпы со специальной сеткой, закрывающей лицо. Как отметил Чаплин, лучше всего работать в огороде в утренние и вечерние часы, когда активность слепней и оводов снижена. Он уточнил, что на окна нужно установить москитные сетки. Поможет и сокращение использования ярких цветов в одежде и парфюмерии.

"Эти насекомые, известные своим болезненным укусом, чаще встречаются в теплое время года и около водоемов, где создаются условия для их размножения. Места, особенно привлекательные для оводов и слепней, это открытые поля, леса, пастбища и другие области с высокой влажностью. Хотя действительно известно, что слепни и оводы привлекаются крупным рогатым скотом и свиньями, утверждение, что они кусают только их, неверно", — добавил депутат.



Врач-терапевт Филипп Кузьменко ранее предупредил, что единственные насекомые в России, которые переносят опасные для людей инфекции, это клещи. По его словам, от этих болезней помогает прививка.