Эксперт рассказал, почему нержавеющая сталь может ржаветь

На самом деле даже нержавеющая сталь может подвергаться коррозии. И это вполне нормальное явление.

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В составе нержавеющей стали есть хром. Именно он связан с антикоррозийным свойством этого металла. Если в сплаве более 13% хрома, то такая сталь уже нержавеющая.

Кроме хрома, в нержавейке может быть никель, марганец, титан. Получается, что нержавеющая сталь сама по себе имеет лишь повышенную, а не абсолютную устойчивость к коррозии. Поэтому она тоже ржавеет, только медленнее.

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Но бывают и ситуации, когда нержавеющая сталь окисляется намного быстрее. Это касается её взаимодействия с бытовой химией, в которой есть хлор, фтор, йод; с угольной кислотой и железом; с дорожными реагентами; с кальцитами, которые входят в состав бетона, строительной пыли.

Кроме того, устойчивость к окислению зависит от технологии изготовления нержавеющей стали.