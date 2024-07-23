Названа лучшая подкормка для перцев

Одна из самых популярных дачных культур — это перцы. Дачники любят этот овощ за вкусовые каачества и большое количество витаминов и полезных веществ.

При этом перцы не очень капризны, но для богатого урожая их все равно нужно правильно подкармливать. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как приготовить подкормку, чтобы урожай можно было собирать коробами.

Сначала в утренние и вечерние часы опрыскайте перцы борной кислотой. Это нужно для завязывания плодов. После этого можно приступать к основным подкормкам.

В вегетативный период лучше всего вносить золу — в ней много фосфора и калия, которые отвечают за формирование плодов. Для приготовления раствора возьмите литр золы и разведите его в ведре воды. Дайте настояться в течение суток. Раствором поливайте перцы раз в неделю — два литра под каждый куст.

Ранее биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.