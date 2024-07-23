Лимонная кислота справляется с задачами не хуже дорогостоящих химических средств. Это настоящее сокровище для домашнего хозяйства.

Вот эффективные способы ее применения:

Очистка унитаза

Лимонная кислота отлично справляется с желтым налетом в баке унитаза. Насыпьте 100-150 граммов кислоты в бак, оставьте на ночь, а утром просто смойте воду.

Удаление ржавчины

Смешайте лимонную кислоту с перекисью водорода в равных пропорциях. Полученным раствором обработайте ржавые поверхности. Через некоторое время ржавчина исчезнет, а ваши металлические предметы обретут былой блеск.

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Очистка чайника от накипи

Добавьте 2-3 столовые ложки лимонной кислоты в чайник, наполненный водой. Вскипятите и оставьте на 30 минут. После этого тщательно промойте чайник. Накипь легко отойдет, а ваш чайник будет как новый.

Подробнее об остальных свойствах лимонной кислоты смотрите в видео.