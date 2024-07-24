Универсальное средство для отбеливания

Марганцовка или перманганат калия — универсальное средство, которое можно может решить сразу несколько вопросов. Вот как им отбелить вещи и сделать кое-что еще.

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Для того чтобы придать белым вещам былой вид, растворите стиральный порошок в тазу с водой. Отдельно разведите марганцовку до получения не очень концентрированного раствора. Далее все смешайте. Положите вещи в раствор и оставьте до полного остывания. Постирайте вещи в обычном режиме.

Также марганцовкой можно подкормить растения. Разведите ее в воде до чуть розоватого цвета. Такое удобрение можно вносить раз в несколько недель. Получается, что за сезон нужно сделать две-три подкормки. Марганцовка убьет бактерии, грибки, паразитов и их яйца.

И напоследок. Марганцовкой можно продезинфицировать полы. Растворите небольшое количество в воде. Жидкость должна быть светло-розового оттенка. Вымойте раствором пол, а через полчаса протрите это еще раз, но чистой водой.

Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.