Растения, которые вы успеете посадить на даче в августе

Кто сказал, что дачный сезон подходит к концу? Вы вполне успеете украсить участок прекрасными цветами, пусть на дворе почти август. Садовод Виталий Андреев предлагает вам на выбор цветы, которые будут радовать вас и в сентябре.

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Гиацинты

Многолетник с невероятными голубыми соцветиями будет отличным украшением участка, особенно если вы выбирали цветы, которые можно посадить вдоль дорожки к дому. Ранние посадки этого цветка не пойдут ему на пользу, а вот конце лета — самое время запасаться рассадой и высаживать растение.

Виталий: «Гиацинт довольно неприхотлив и даже в октябре вы можете работать с ним в саду».



Главное, почва для цветка должна быть рыхлой, в противном случае рассада погибнет под плотной землей.

Ирис

Фиолетово-белый цветок станет настоящим украшением сада под самую осень. Высаживать ирисы рекомендуется в лунки глубиной 15 см. Соблюдайте расстояние между лунками в 25 см, так как растение размножается делением корней. Прелесть цветка в том, что сажать его можно как в мае, так и в августе — растение не требует серьезного ухода и постоянных солнечных лучей.

Лилии

Цветы, которые, как правило, высаживают накануне заморозков — за месяц. Луковицы лилий за это время успевают подготовиться к зиме. Но и в августе есть смысл заняться их высаживанием. Наш эксперт рекомендует подготовить почву — лилии любят нейтральную землю, поэтому стоит обзавестись удобрением, снижающим кислотность почвы.

Пионы

В середине августа стоит присмотреться к пионам. Опытные садоводы к этому времени уже успевают подрастить растение и пересадить в землю. Важно подготовить лунки для цветков глубиной 60 см. Поливать свежую рассаду слишком часто не стоит, так как пионы не терпят слишком высокую влажность. Постарайтесь присмотреть для растения солнечную сторону участка.