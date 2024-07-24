Эксперты рассказали, как правильно подкармливать огурцы

Огурцы — одна из самых любимых культур российских огородников, поскольку она относительно неприхотлива, подходит для высаживания как в открытый грунт, так и в парник, а также всегда дает обильный урожай. Но при бедности почвы плодоносить огурцы будут очень мало и недолго. Как правильно подкормить этот овощ, когда и с помощью чего это делать — рассказывает «Лента.ру».

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Как понять, что огурец нуждается в подкормке

Здоровый огурец — это мясистое растение с большими раскидистыми изумрудными листьями, ярко-желтыми цветами и плодами насыщенного зеленого цвета.

«Как понять, что питания маловато? Конечно, по унылому виду растения. Листочки не изумрудно-зеленые, а с желтизной или с неприятными прожилками», — отметила в разговоре с «Лентой.ру» садовый блогер, эксперт по органическому садоводству Ирина Корсакова.



Но есть и другие признаки, которые позволят понять, что растению не хватает питания.

«При недостатке азота листья растения бледные, плоды формируются медленно. Желтые полосы по краям листьев говорят о нехватке калия, а если они синеватые, значит, растение нуждается в фосфоре. Форма плодов также может рассказать о том, чего недостает растению. Например, если огурец слишком кривой, ему не хватает влаги, а пожелтевший кончик плода говорит о нехватке азота. Грушевидные огурцы чаще всего вырастают при недостатке калия», — Светлана Дусатова, менеджер отдела «‎Сад» в «Лемана ПРО» («‎Леруа Мерлен») в Костроме.



В целом для всех огурцов подкормка полезна, даже если если их состояние близко к идеальному. Эта культура, которая «любит поесть практически всегда», подчеркнула Корсакова.

«Даже если почва для огурца вполне себе питательная и содержит много органики, от дополнительного питания он не откажется никогда», — пояснила собеседница «Ленты.ру».



Как и чем подкормить огурцы

По классической схеме огурцы удобряют четыре раза:

Через две недели после высадки рассады в грунт или парник. Либо после появления первых пяти листьев, если семена сеялись сразу в землю;

В период бутонизации: то есть в момент, когда завязываются первые цветы;

Во время активного плодоношения. Причем повторять подкормку можно каждую неделю или 10 дней;

После основного плодоношения — каждые пять дней, чтобы продлить этот период.

Первая подкормка огурцов

Первую подкормку огурцов нужно произвести через две недели после того, как рассада оказалась в открытом грунте или в теплице. А если растение посажено напрямую в землю семенами, то в период, когда росток пустит не меньше пяти первых листиков.

В самом начале роста азотные удобрения нужны огурцам, чтобы подстегнуть рост листьев и плотных стеблей.

«Применяем только старый добрый компост или перегной, который может быть даже и не вполне «зрелый», в качестве мульчи», — посоветовала Ирина Корсакова.



Мульчи — это питательный слой, который прикрывает землю вокруг растения, не давая ей пересыхать.

Если привычно использовать не только органические удобрения, но и минеральные, то для подкормки огурцов в этот период подойдут аммиачная селитра и кальциевая селитра. Причем самую первую для огурцов подкормку нужно проводить именно кальциевой селитрой: она наиболее богата азотом, а еще кальцием, который поможет укрепить нежный росток. А подкормка аммиачной селитрой может иметь более поддерживающий эффект.

Подкормка в период цветения

Появление первых цветов и завязей в них — критически важный момент в выращивании огурцов, ведь именно от того, как пройдет этот процесс, зависит качество и количество последующих плодов. Недостаток питательных веществ в почве в этот период может привести к тому, что завязи просто не образуются, и огурец отцветет, а плоды не даст вовсе.

Во время цветения для подкормки этой овощной культуры стоит использовать бор: он помогает формировать завязь, а также привлекает пчел, чем улучшает опыляемость цветов.

Также для этого этапа развития особенно важны комплексные удобрения — лучшим выбором станет подкормка азот-фосфор-калий. Калийные удобрения не только обогащают почву, но и помогают выводить из растения нитраты, улучшают вкус овоща. Для подкормки также можно использовать смесь сульфата калия, суперфосфата и аммиачной селитры.

Не стоит списывать со счетов в это время и органические удобрения. Поливать огурцы с завязью можно, используя раствор золы. Но важно помнить, что огурцу все еще необходим азот, а в золе его нет, поэтому нужно будет вносить азотосодержащие удобрения дополнительно.

Как правильно поливать огурцы?

Многие огородники говорят, что если взрослый плод горчит, значит, растение недостаточно поливали. Это не совсем так: наличие или отсутствие горечи зависит от сорта культуры, и есть виды, которые генетически избавили от неприятной нотки во вкусе — например, сорта «Водолей» или «Коротышка». Однако огородники в чем-то все же правы: огурцу действительно требуется очень много воды, чтобы расти и развиваться, особенно в период подкормки. Но важно делать это по правилам:

Поливать огурцы следует только при помощи теплой воды — плюс 24-26 градусов. Это помогает излишкам влаги испаряться быстрее: растение само возьмет, сколько ему необходимо. При поливе холодной водой есть риск для огурца потерять свои завязи;

Если на улице пасмурно, полив лучше слегка ограничить. Несмотря на то что огурцы — любители воды, их корни очень быстро загнивают от перелива;

Поливать огурцы стоит рано утром или поздно вечером — по листьям. Полива под корень по возможности стоит избегать — это также связано со склонностью к гниению корней.

«Чтобы сделать полив полезнее, можно использовать травяной настой. Для его приготовления понадобятся сорные или скошенные травы, а также сено, заготовленное после скашивания газона. Собранный сбор заливается водой в пропорции один к пяти и настаивается примерно 10 дней. Расход органического удобрения на куст составляет один-два литра. Опрыскивание травяным настоем также защищает огурцы от мучнистой росы, грибкового заболевания», — пояснила Светлана Дусатова.



Чем подкормить огурцы во время плодоношения

«Во время формирования плодов растения тратят много питательных веществ. Чтобы восполнить их и стимулировать качественный урожай, потребуется дополнительная подкормка», — объяснила Светлана Дусатова.



Для огурцов, которые начинают приносить плоды, важно каждую неделю или раз в 10 дней делать подкормку из калийного удобрения с минимальным количеством фосфора. Это, например, аммиачная селитра, монофосфат калия. Если плодов совсем мало, можно подстегнуть урожайность, введя гумат калия или сульфат калия. Дозировку следует соблюдать ту, что указана на упаковке удобрения.

Удобрить плодоносящее растение можно и органическим удобрением — например золой. Подкормить огурцы можно настоем навоза, отметила Дусатова.

«Это азотная подкормка, влияющая на развитие растений и их урожайность. Вносить ее можно как после посадки, так и во время плодоношения — независимо от вегетативной стадии», — пояснила собеседница «Ленты.ру».



«Для настоя нужно смешать навоз и воду в соотношении 1 х 5. После этого раствор настаивается 7-10 дней. По истечении этого времени в смесь еще раз добавляют воду: пропорция теперь составит 1 х 10. Для прикорневого удобрения вносят в количестве литра смеси на один куст. Вместо навоза подойдет и куриный помет, но в соотношении 1 х 15», — объяснила Светлана Дусатова.



Подкормка для продолжения плодоношение

Подкармливать огурцы можно продолжать и в августе-сентябре. Конечно, если в этот период резко похолодало, причем огурцы сидят в открытом грунте, а не в парнике, в таких удобрениях уже нет смысла. Но если сохраняется тепло, можно поддержать растение в плодоносящем состоянии благодаря подкормке.

Для продления плодоношения подкармливать огурцы необходимо раз в неделю.

Делать это можно как органическим, так и минеральным удобрением. В качестве первого подойдет древесная зола или настой из помета (400 граммов на 10 литров воды). А «химическое» удобрение стоит выбирать из монофосфата калия или сульфата калия.

Какие ошибки можно совершить при подкормке огурцов

«Перекормить» растение

Ошибочно и даже губительно для урожая считать, что, раз огурцы любят очень частую подкормку, то можно постоянно удобрять их в надежде на более крупные и сочные плоды. Переизбыток тех или иных веществ может погубить растение. Например, азот в слишком большом количестве приведет к тому, что листья будут бурно расти, а вот плоды могут и вовсе не появиться.

Равнодушно относиться к подкормке

Плохо не только постоянно удобрять огурцы, но и делать это нерегулярно. Растение нуждается в помощи в критические для себя периоды — когда происходит активный рост или завязываются плоды. Подкармливать огурцы нужно регулярно, чтобы помочь им «прожить» эти времена в лучшем виде.

Использовать свежий навоз

Для подкормки огурцов следует использовать только компост или перепревший навоз. Свежий может содержать в себе возбудителей разных болезней и заразить ими растение или его плоды.

Что еще нужно знать о подкормке огурцов

Есть ли экспресс-способ подкормить огурцы?

«Если есть необходимость быстрой подкормки, не обойтись без биогумуса или вермичая в дозировке одной столовой ложки на литр воды. Самый быстрый способ — пропшикать по листочкам. Под корень тоже эффективно, но чуть медленнее», — пояснила Ирина Корсакова.



Опрыскивать огурцы важно строго вечером, либо очень рано утром, чтобы капли раствора, попавшие на листья, не сработали как лупа и не вызвали солнечных ожогов.

Отличаются ли виды подкормки в зависимости от сортов огурца?

Нет, не отличаются. Все огурцы благодарно реагируют на удобрения, внесенные в зависимости от стадии формирования растения.