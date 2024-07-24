Как сделать постельное белье стерильным за одну стирку

Постельное белье лучше стирать при 60 градусах Цельсия, рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова. Она добавила, что в таком режиме погибают практически все микробы. По ее словам, процедуру необходимо проводить минимум раз в неделю.

© РИА Новости

Постельное лучше стирать минимум раз в неделю, наволочки — в два раза чаще. Одеяла и подушки раз в полгода отдавать в химчистку. Оптимальная температура стирки белья — не ниже 60 градусов Цельсия. Микробы начинают погибать уже при 40–50 градусах, поэтому не стоит покупать белье с режимом стирки ниже этого температурного режима. Если на ярлыке белья указана допустимая температура 30 градусов, необходимо использовать антибактериальные средства, — заявила Трофимова.



Эксперт напомнила, что частое использование антибактериальных стиральных порошков истончает ткань и меняет ее цвет. Трофимова подчеркнула, что самым доступным вариантом при стирке постельного белья любого цвета является добавление в лоток с порошком небольшого количества пищевой соды.

Сода поможет сделать бельё почти стерильным. Кроме того, для снижения возможности размножения патогенов не следует ложиться в постель с мокрыми волосами или застилать кровать сразу после пробуждения — дайте ей немного подышать, — подытожила Трофимова.



Ранее доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказывала, что идеальный сон обеспечит постельное белье из хлопка, бязи, поплина или перкаля. По ее словам, также подойдут варианты из сатина. Меньшей популярностью пользуются изделия из льна и шелка.