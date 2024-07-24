Зоопсихолог заявила о вреде ряда игрушек для домашних питомцев

Зоопсихолог Милена Фаустова рассказала об игрушках, которые могут быть вредны для домашних питомцев.

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«Лазерные указки одинаково действуют и на собак, и на кошек. Животное пытается догнать красное пятнышко и не может этого сделать. Возникает непонимание ситуации, потому что животное находится на стадии охоты, а итогом должна быть добыча», — заявила она в беседе с Радио Sputnik.



Как отметила эксперт, если этим часто заниматься, то питомцы могут стать более тревожными.

По словам Фаустовой, долгие подвижные игры перевозбуждают нервную систему котёнка или щенка, в результате животные не могут успокоиться.

«Слишком агрессивные движения могут напугать питомца. Если, например, человек подходит к животному, смотрит в упор в глаза и начинает что-то резко делать руками, он думает, что играет, а животное думает, что пришёл ему конец и нужно защищать свою жизнь», — сообщила эксперт.



Она предупредила, что в такой ситуации питомец может отреагировать агрессивно.

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