Адвокат рассказал, как решать судьбу домашнего животного после развода

По закону РФ, питомец — движимое имущество, которое невозможно разделить.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Лилия Петрик пояснила, что один из супругов вправе потребовать денежную компенсацию за любимца.

«В первую очередь животные являются движимым имуществом по праву Российской Федерации. Животные подлежат разделу между супругами точно так же, как и иное движимое имущество, например, автомобили. Следуя законодательству, мы говорим о том, что животное является вещью неделимой, то есть нельзя его разделить, например, по ½, как квартиру, но можно передать целиком одному из супругов взамен и потребовать денежную компенсацию. Стоимость животных определяется так же, как и стоимость любого движимого имущества. Мы можем запросить оценку, либо предоставить иные документы».



Петрик добавила, что в спорных ситуациях необходимо обращаться в суд. Инстанция установит собственника животного, изучит документы и иные нюансы, отметила юрист.

«Когда стороны не договорились, с кем будет жить животное, или когда было выкрадено животное от одной из сторон, мы рекомендуем обратиться в суд. Такая судебная практика уже сложилась. Вполне возможно, с учётом увеличения количества расторжения браков, количество таких исковых заявлений будет увеличиваться. Суды в первую очередь обращают внимание: собственность — животное приобретено во время брака, до брака, после расторжения брака или в период фактического прекращения брака; является ли животное совместно нажитым имуществом и на кого из супругов оформлены документы. Здесь могут быть разные документы, в том числе паспорт, медицинские страховки на вывоз животного, либо обращения к врачу, где тоже есть заполненные бланки, где указывается, кто собственник животного. Суды обращают внимание на то, кто вёл уход за животным, заботился, выводил гулять, водил в ветеринарную клинику, на стрижки, на выставки, соответственно, привязанность животного к кому-то одному из супругов».



Собеседница радиостанции отметила, что в некоторых случаях суды могут отказать в разделе домашнего животного.

«Поскольку порой невозможно установить, где находится животное, у кого находится животное, и в суд не предоставляется документов о том, что животное находится у одной из сторон, которая не хочет выдавать это животное, то суды просто отказывают в разделе такого совместно нажитого имущества. Животное является таким же предметом совместно нажитого имущества, также подлежит разделу при расторжении брака, либо в брачном договоре, либо в соглашении о разделе совместно нажитого имущества супругов, которое подписывается у нотариуса. Второй супруг вправе требовать компенсацию в виде ½ стоимости этого животного».



Ранее в Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для владельцев домашних животных. Он мог бы включать список территорий, разрешённых для выгула питомцев, услуги по записи в государственные ветклиники и маркировке четвероногих.