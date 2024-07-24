Восемь видов зелени, которые легко вырастить в домашних условиях

Любите ароматную зелень и стараетесь добавлять ее во всевозможные блюда, будь то мясное рагу или сладкая выпечка? Возможно, вам стоит вырастить ее на собственном подоконнике – оказывается, это не так уж и сложно. Эксперты назвали виды зелени, которые прекрасно себя чувствуют и на просторных грядках, и в квартире.

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По словам специалистов, у вас не возникнет проблем с уходом за:

1. розмарином лекарственным,

2. тимьяном обыкновенным,

3. базиликом,

4. мятой,

5. петрушкой,

6. зеленым луком,

7. кориандром,

8. орегано.

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«Поставьте горшки в места, в которые проникает солнечный свет, чтобы они находились под воздействием лучей не менее шести часов в день. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы станет сухим на ощупь».



Также требуется регулярно проверять зелень на наличие вредителей и использовать исключительно натуральные средства для борьбы с ними – например, масло нима.

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