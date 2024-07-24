Как избавиться от хлама: восемь принципов экспресс-расхламления

Можно с уверенностью сказать, что большинство из нас хотели бы, чтобы наша жизнь была менее загроможденной, чем она есть на самом деле. И все же когда дело доходит до разбора наших личных вещей и избавления от того, что нам не нужно, большинство из нас застревает.

© Super.ru

Плюс новое — минус старое

Стоит пожить на одном месте хотя бы год, как станет очевидно, что коллекция вещей безудержно разрастается, причем речь не только о гардеробе — бытовая техника, мелочи, призванные однажды пригодиться в хозяйстве, предметы декора... Подобного «богатства» со временем становится все больше и больше. Если процесс давно вышел из-под контроля, попробуйте вооружиться популярным принципом: хотите принести в дом новую вещь — избавьтесь как минимум от одной старой. Даже если ради новой блузки вы пожертвовали всего лишь магнитиком с холодильника.

Избавьтесь от дубликатов

© Super.ru

Подобно тому, как приложения для смартфонов научились искать дубликаты фото в памяти устройства, вам важно научиться видеть задвоение функций в предметах. Возможно, у вас два фена, потому что новый был подарком, или четыре сковороды, по которым можно отследить родословную вашей семьи. Если вы любите готовить на двух сразу — вопросов нет, но если три из четырех стоят без дела... Вы знаете, что нужно сделать.

Проверьте коробку с тем, что «жалко выбросить»

Многим людям бывает сложно решительно избавиться от мусора, который по какой-то причине вызывает эмоциональный отклик. Это может быть «любимый» календарик за прошлый год, памятная ручка, которая больше не пишет, билетик в кино. С некоторыми вещами действительно связаны знаковые истории, но если ваша коллекция отчетливо напоминает мусорное ведро — это повод пересмотреть ценность части «экспонатов».

Проверьте под кроватью и шкафами

Пространство под кроватью или шкафами на ножках традиционно относится к категории «с глаз долой, из сердца вон». Стоит отправить туда вещи на хранение — и можно не сомневаться, что со временем случится «амнезия». Специалисты советуют любые вещи сомнительной ценности делить на три категории: «продать», «отдать», «выбросить». Складирование не решает проблему, а лишь приводит к захламлению.

Проредите библиотеку

Бульварный роман, который вы бегло прочли в отпуске, и коллекционное издание — совершенно разные по своей природе вещи. Если второе станет украшением домашней библиотеки, то первое едва ли вам когда-то пригодится. В конце концов любые книги можно попробовать сдать библиотеку или избавиться от них по системе букроссинга. К слову, мысль о том, что кому-то ненужная вам книга может быть интересна и принести пользу, способна мотивировать вас к более тщательному разбору своей коллекции.

Вспомните кладовую

С одной стороны, кладовая — это идеальное место для ненужных вещей. Однако беспорядок, даже в местах, которые мы не видим изо дня в день, имеет не только практическое, но и психологическое значение — добиться ясности ума и душевного спокойствия поможет качественная уборка. Прежде чем начать процесс, постарайтесь воскресить кладовую в своей памяти и вспомнить полезные вещи, которые в ней хранятся. От всего, что не пришло в голову, стоит избавиться в первую очередь.

Примерьте обувь

© Super.ru

Старая обувь в силу сезонности часто остается с нами на долгие годы, поэтому если вы решили обновить модель, не стоит отправлять прежнюю пару на дальнюю полку — она вам больше не пригодится. Если вам сложно решить, какая обувь все же пригодна к носке, не ленитесь и устройте примерку, предварительно приведя ее в «товарный» вид. Считайте, все, что плохо сидит, уже готово к продаже. Обувь, которая безнадежна, можно отправить на переработку. А некоторые магазины даже готовы предоставить скидку за старую пару.

Проверьте сроки годности

Все, на чем есть срок годности, должно быть подвергнуто тщательному осмотру — от консервов до косметики. Вы удивитесь, как много всего можно выбросить не жалея с помощью незамысловатой проверки на свежесть. Отдельной ревизии достойна морозильная камера — несмотря на способность отрицательных температур продлевать сроки хранения, они не становятся вечными. А если продуктов так много, что вы перестали ориентироваться в ассортименте, — попробуйте обойтись неделю-две без покупок, чтобы немного истощить запасы.

6 типичных летних ошибок, которые могут подорвать здоровье