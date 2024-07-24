Обитель бактерий: как часто нужно стирать подушки

Многие из нас регулярно стирают постельное белье, а вот про подушки забывают. Казалось бы, что в этом страшного: мы же с ними особо и не соприкасаемся, так как наволочки выступают защитным барьером.

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И все же это не значит, что про их наполнение можно забывать, обращают внимание специалисты. Они рассказали изданию The Mirror, как часто рекомендуется освежать подушки.

По словам Брайана Сансони из Американского института науки о чистоте, делать это нужно не реже одного раза в три-шесть месяцев. Чем дольше вы затягиваете с этим делом, тем больше возрастает риск заполучить аллергию или проблемы с кожей.

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Что касается самой стирки, нужно выбирать деликатный режим и прохладную воду. Если нет уверенности в том, что подушки можно поместить в стиральную машину, лучше освежить их в ванной с использованием того же кондиционера.

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