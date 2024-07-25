Как прочистить засор в канализационной трубе? Топ способов устранения застоя воды в домашних условиях
Из-за засора в трубах вода медленно сливается или вовсе не уходит, в ванной комнате или туалете может появиться неприятный запах. Избавиться от этого можно как с помощью профессиональных сантехников, так и самостоятельно. «Лента.ру» рассказывает, как прочистить от засора канализационные трубы в домашних условиях — в квартире и частном доме.
Причины засоров
Есть несколько причин, которые могут привести к засорам в раковине, ванне или унитазе.
Жировые засоры
Возникают из-за слива в канализацию масляных жидкостей — например, в результате мытья посуды. Жир налипает на внутренние стенки труб и со временем заполняет все больше пространства. Кроме того, к нему прикрепляются пищевые отходы, волосы, шерсть и мелкий мусор, и жировая пробка увеличивается.
Чаще всего такие засоры возникают в трубах кухонной раковины, особенно если туда сливается вода из посудомоечной машины
Уплотнению таких отложений способствуют и минеральные соли сточных вод, которые впитываются в пробку на стенках труб. В один момент жировая пробка может стать настолько большой и плотной, что полностью перекроет трубу — тогда вода перестанет уходить.
Волосяные пробки
Такие засоры характерны для ванной комнаты или душевой кабины, особые факторы риска — длинные волосы владельцев или наличие в доме пушистых домашних животных. Как и жировые пробки, такие засоры могут привести к тому, что вода полностью перестанет сливаться из ванны или душа.
Отложения в сифонах
Еще одна частая причина засора — образование отложений в изгибах сифонов. Это специальные емкости, через которые проходит вода перед тем, как попасть в канализацию. Нижняя часть сифона всегда заполнена водой, чтобы обеспечить гидрозатвор: не дать неприятным запахам и шуму из канализации проникать в квартиру.
Однако из-за такой конструкции в изгибах сифонов часто скапливаются бытовые отходы, которые со временем забивают внутреннее пространство и не дают воде сливаться.
Механические засоры
В случае неправильной эксплуатации канализационных систем есть риск возникновения механических засоров. Это происходит, когда трубы забиваются посторонними предметами.
Чаще всего такие засоры возникают в туалете, так как многие смывают в унитаз не предназначенные для этого предметы: ватные диски, влажные салфетки, остатки еды (например, супы или крупы), тряпки и игрушки, даже строительные смеси и растворы.
Минеральные наросты
С такой проблемой сталкиваются жильцы домов старого фонда: такие отложения обычно возникают в чугунных трубах, которые уже не используют при прокладке водопровода в новых домах.
В отличие от пластиковых труб, металлические подвержены коррозии и ускоренному износу. А любая неровность и трещина внутри позволяет минеральным отложениям, которые смешиваются с жиром, налипать на внутреннюю часть труб еще быстрее.
Физические повреждения труб
Также причиной проблем с водоотведением могут быть трубы, которые просели или проломились — например, от старости. В таком случае поможет только их ремонт или замена.
Неправильный монтаж канализации
Иногда засоры происходят из-за нарушений, которые застройщики допустили во время прокладывания канализационных систем. Например, вода будет сливаться медленно, если установлены трубы недостаточного диаметра или уклон труб меньше, чем установлено строительными нормами и правилами (СНиП).
В случае таких проблем все описанные ниже способы устранения засоров не помогут или исправят ситуацию лишь временно
Как прочистить канализационную трубу
Народные средства
Кипяток
«Самое простое народное средство при прочистке засоров в трубах — кипяток. Нужно вскипятить чайник и вылить его содержимое в слив. При необходимости процедуру повторить несколько раз. Этот способ может быть эффективен для устранения жировых засоров», — рассказала «Ленте.ру» технолог Новосибирского завода бытовой химии Марина Петрова.
В пластиковые трубы заливать кипящую воду нельзя: в таком случае нагрейте ее не более чем до 70°C
Смесь соды с уксусом
Если первый способ не помог, можно попробовать воспользоваться более «тяжелым» методом, отметила Марина Петрова. Для этого нужно в равных пропорциях смешать пищевую соду и уксус.
«Сухой ингредиент нужно засыпать в слив, влить туда же уксус, закрыть слив пробкой или тряпкой, чтобы при химической реакции пена не выходила наружу. Через 40-60 минут промыть горячей водой», — пояснила она.
Смесь соды с солью
Считается, что этот метод помогает избавиться от жировых пробок и отложений в трубах. Смешайте ингредиенты в равных пропорциях (достаточно добавить по две столовые ложки) в стакане воды, а затем вылейте смесь в канализационное отверстие. Подождите 10 минут и пролейте трубы горячей водой.
Лимонная кислота
Растворите около 40 граммов лимонной кислоты в литре кипяченой воды. Если в доме металлические трубы, залейте горячую жидкость в сливное отверстие сразу. Если трубы пластиковые — подождите, пока она остынет до 70 градусов.
Химические средства
«Возможно, народные средства в редких случаях и могут оказывать какой-то эффект, но все же правильнее и продуктивнее использовать специальную бытовую химию, предназначенную для устранения засоров. Насколько она поможет — зависит от типа засора, нюансов строения канализационной системы и других факторов», — рассказал «Ленте.ру» эксперт по сантехнике строительного торгового дома «Петрович» Георгий Ерахтин.
В состав таких средств обычно входят два вида активных компонентов:
- Щелочь или едкий натр (каустическая сода) борются с органическими соединениями, но негативно влияют на пластиковые трубы и уплотнители в раструбных соединениях. Поэтому часто использовать средства с такими веществами в составе все же не стоит.
- Соляная кислота, которая отлично избавляется от жировых и волосяных пробок. Безопасна для любых видов труб, но негативно сказывается на резиновых уплотнителях.
Работайте с такими средствами в перчатках и следите, чтобы гель или порошок не попали на кожу или в глаза «Нельзя использовать агрессивную химию, потому что она разрушает пластиковые части канализации и манжет. К таким средствам относятся очистители цемента, очистители для пены — это серьезная строительная химия, которая не предназначена для бытовой канализации», — подчеркнул Георгий Ерахтин.
Механические методы
Ручная прочистка
Часто засор образуется в сифоне: чтобы избавиться от застоя воды в раковине или ванне, достаточно его разобрать. Для этого:
- Перекройте воду, освободите пространство под раковиной или ванной и приготовьте пустое ведро.
- Открутите пластиковые гайки, которые удерживают сифон, и слейте из него воду в ведро.
- Промойте сифон и вытащите из него осевший мусор, а затем установите его обратно.
- Включите воду и убедитесь, что все плотно и герметично прилегает.
Если засор образовался не в сифоне, а в трубах, ручная прочистка не поможет.
«В новых домах всегда можно разобрать элементы канализации и прочистить их вручную, что помогает в борьбе с засорами. В старом фонде так сделать не получится из-за чугунной канализации, поскольку ее элементы нельзя разобрать», — уточнил собеседник. Скорее всего, придется прибегнуть к механической очистке с помощью вантуза или сантехнического троса Георгий Ерахтин эксперт по сантехнике
Сантехнический трос
Это специальное приспособление, которое позволяет разбить образовавшуюся в трубах пробку на мелкие части или протолкнуть ее дальше в канализацию, тем самым устранив засор.
«При использовании троса надо действовать аккуратно. Подавать его в сливное отверстие, потом чуть-чуть на себя. При появлении сопротивления — перейти к усиленным вращательным движениям и протолкнуть либо вытянуть засор. При этом важно делать все аккуратно, без сильного давления», — рассказал Георгий Ерахтин.
Он отметил, что лучше всего использовать трос из пружинного материала: он не царапает трубы, лучше гнется и поэтому более эффективен. А вот от приспособлений из проволоки лучше отказаться: она мягкая, может не проходить некоторые повороты, ломаться или заворачиваться.
Обычно сантехнический трос достаточно опустить в сливное отверстие один раз. Но если вода после этого не ушла, повторите процедуру.
Вантуз
Еще один механический способ, который позволяет прочистить канализацию. С помощью вантуза можно создать гидравлический удар — скачок давления в заполненных водой трубах, который позволяет разбить или расшатать образовавшуюся пробку. В результате она уходит дальше в сток, а значит, засор исчезает.
При использовании вантуза следите, чтобы резина была скрыта водой. Чтобы добиться такого эффекта, при необходимости долейте в раковину, ванну или унитаз нужное количество жидкости после того, как прижмете вантуз к сливному отверстию.
После этого нажмите ручку вантуза вниз и резко дерните вверх несколько раз. Даже если вода уйдет после первой прочистки, лучше повторите процедуру несколько раз, чтобы прогнать остатки пробки дальше в канализацию и предотвратить новые проблемы.
Чем прочистить канализационные трубы в частном доме
Чтобы прочистить трубы в частном доме, подойдут не все методы, которые можно использовать в квартирах. Особенно, если там установлен септик — локальная система для сбора и очистки сточных вод. Обычно их устанавливают для загородных домов на территориях, где нет центральной системы канализации.
В некоторых видах септиков живут специальные бактерии, которые очищают сточные воды. И если в канализацию заливать химические средства, они могут погибнуть, а значит, система перестанет работать должным образом
Для прочистки канализации в частном доме лучше подойдут механические способы.
Как предотвратить появление засора
Есть несколько простых правил, при соблюдении которых можно предотвратить появление засоров в трубах (или сократить их количество до минимума).
- Всегда убирайте остатки еды с посуды перед тем, как загрузить ее в посудомойку или начать мыть в раковине.
- Не сливайте в канализацию жир и масло, которые остались после готовки — например, после жарки курицы. Утилизируйте его в мусорный пакет.
- Установите защитную сеточку на сливное отверстие. Особенно важно не пренебрегать этим для кухонной раковины: туда часто попадают мелкие пищевые отходы, которые могут забить трубы.
- Убирайте волосы и шерсть из душевой кабины и ванны, а не смывайте их в канализацию. Чтобы волосы меньше осыпались во время водных процедур, расчесывайте их перед принятием душа.
- Не смывайте в унитаз влажные салфетки, ватные диски, наполнители для кошачьих лотков и другие предметы, которые не предназначены для такого рода утилизации.
- Периодически прочищайте трубы в целях профилактики горячей водой под напором. Это не позволит отложениям накопиться внутри труб в достаточном количестве, чтобы стать причиной засора.
- Установите под раковиной диспоузер — специальное устройство, которое измельчает пищевые отходы. В результате кусочки пищи не будут попадать в канализацию и скапливаться в трубах или сифоне.
- Установите под кухонную мойку жироуловитель. Это устройство выделяет жир из сточных вод, а значит, защищает от появления жировых пробок в трубах.
- Установите улавливатель волос в сливное отверстие душевой кабины или ванны. С помощью специальных ограничителей оно будет задерживать более крупный мусор, а волосы будут наматываться на цепочку, которая опускается в сток. Периодически улавливатель нужно доставать и чистить, чтобы причиной засора не стал он сам.