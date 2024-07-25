Как прочистить засор в канализационной трубе

Из-за засора в трубах вода медленно сливается или вовсе не уходит, в ванной комнате или туалете может появиться неприятный запах. Избавиться от этого можно как с помощью профессиональных сантехников, так и самостоятельно. «Лента.ру» рассказывает, как прочистить от засора канализационные трубы в домашних условиях — в квартире и частном доме.

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Причины засоров

Есть несколько причин, которые могут привести к засорам в раковине, ванне или унитазе.

Жировые засоры

Возникают из-за слива в канализацию масляных жидкостей — например, в результате мытья посуды. Жир налипает на внутренние стенки труб и со временем заполняет все больше пространства. Кроме того, к нему прикрепляются пищевые отходы, волосы, шерсть и мелкий мусор, и жировая пробка увеличивается.

Чаще всего такие засоры возникают в трубах кухонной раковины, особенно если туда сливается вода из посудомоечной машины



Уплотнению таких отложений способствуют и минеральные соли сточных вод, которые впитываются в пробку на стенках труб. В один момент жировая пробка может стать настолько большой и плотной, что полностью перекроет трубу — тогда вода перестанет уходить.

Волосяные пробки

Такие засоры характерны для ванной комнаты или душевой кабины, особые факторы риска — длинные волосы владельцев или наличие в доме пушистых домашних животных. Как и жировые пробки, такие засоры могут привести к тому, что вода полностью перестанет сливаться из ванны или душа.

Отложения в сифонах

Еще одна частая причина засора — образование отложений в изгибах сифонов. Это специальные емкости, через которые проходит вода перед тем, как попасть в канализацию. Нижняя часть сифона всегда заполнена водой, чтобы обеспечить гидрозатвор: не дать неприятным запахам и шуму из канализации проникать в квартиру.

Однако из-за такой конструкции в изгибах сифонов часто скапливаются бытовые отходы, которые со временем забивают внутреннее пространство и не дают воде сливаться.

Механические засоры

В случае неправильной эксплуатации канализационных систем есть риск возникновения механических засоров. Это происходит, когда трубы забиваются посторонними предметами.

Чаще всего такие засоры возникают в туалете, так как многие смывают в унитаз не предназначенные для этого предметы: ватные диски, влажные салфетки, остатки еды (например, супы или крупы), тряпки и игрушки, даже строительные смеси и растворы.

Минеральные наросты

С такой проблемой сталкиваются жильцы домов старого фонда: такие отложения обычно возникают в чугунных трубах, которые уже не используют при прокладке водопровода в новых домах.

В отличие от пластиковых труб, металлические подвержены коррозии и ускоренному износу. А любая неровность и трещина внутри позволяет минеральным отложениям, которые смешиваются с жиром, налипать на внутреннюю часть труб еще быстрее.

Физические повреждения труб

Также причиной проблем с водоотведением могут быть трубы, которые просели или проломились — например, от старости. В таком случае поможет только их ремонт или замена.

Неправильный монтаж канализации

Иногда засоры происходят из-за нарушений, которые застройщики допустили во время прокладывания канализационных систем. Например, вода будет сливаться медленно, если установлены трубы недостаточного диаметра или уклон труб меньше, чем установлено строительными нормами и правилами (СНиП).

В случае таких проблем все описанные ниже способы устранения засоров не помогут или исправят ситуацию лишь временно



Как прочистить канализационную трубу

Народные средства

Кипяток

«Самое простое народное средство при прочистке засоров в трубах — кипяток. Нужно вскипятить чайник и вылить его содержимое в слив. При необходимости процедуру повторить несколько раз. Этот способ может быть эффективен для устранения жировых засоров», — рассказала «Ленте.ру» технолог Новосибирского завода бытовой химии Марина Петрова.

В пластиковые трубы заливать кипящую воду нельзя: в таком случае нагрейте ее не более чем до 70°C



Смесь соды с уксусом

Если первый способ не помог, можно попробовать воспользоваться более «тяжелым» методом, отметила Марина Петрова. Для этого нужно в равных пропорциях смешать пищевую соду и уксус.

«Сухой ингредиент нужно засыпать в слив, влить туда же уксус, закрыть слив пробкой или тряпкой, чтобы при химической реакции пена не выходила наружу. Через 40-60 минут промыть горячей водой», — пояснила она.



Смесь соды с солью

Считается, что этот метод помогает избавиться от жировых пробок и отложений в трубах. Смешайте ингредиенты в равных пропорциях (достаточно добавить по две столовые ложки) в стакане воды, а затем вылейте смесь в канализационное отверстие. Подождите 10 минут и пролейте трубы горячей водой.

Лимонная кислота

Растворите около 40 граммов лимонной кислоты в литре кипяченой воды. Если в доме металлические трубы, залейте горячую жидкость в сливное отверстие сразу. Если трубы пластиковые — подождите, пока она остынет до 70 градусов.

Химические средства

«Возможно, народные средства в редких случаях и могут оказывать какой-то эффект, но все же правильнее и продуктивнее использовать специальную бытовую химию, предназначенную для устранения засоров. Насколько она поможет — зависит от типа засора, нюансов строения канализационной системы и других факторов», — рассказал «Ленте.ру» эксперт по сантехнике строительного торгового дома «Петрович» Георгий Ерахтин.

В состав таких средств обычно входят два вида активных компонентов:

Щелочь или едкий натр (каустическая сода) борются с органическими соединениями, но негативно влияют на пластиковые трубы и уплотнители в раструбных соединениях. Поэтому часто использовать средства с такими веществами в составе все же не стоит.

Соляная кислота, которая отлично избавляется от жировых и волосяных пробок. Безопасна для любых видов труб, но негативно сказывается на резиновых уплотнителях.

Работайте с такими средствами в перчатках и следите, чтобы гель или порошок не попали на кожу или в глаза «Нельзя использовать агрессивную химию, потому что она разрушает пластиковые части канализации и манжет. К таким средствам относятся очистители цемента, очистители для пены — это серьезная строительная химия, которая не предназначена для бытовой канализации», — подчеркнул Георгий Ерахтин.



Механические методы

Ручная прочистка

Часто засор образуется в сифоне: чтобы избавиться от застоя воды в раковине или ванне, достаточно его разобрать. Для этого:

Перекройте воду, освободите пространство под раковиной или ванной и приготовьте пустое ведро.

Открутите пластиковые гайки, которые удерживают сифон, и слейте из него воду в ведро.

Промойте сифон и вытащите из него осевший мусор, а затем установите его обратно.

Включите воду и убедитесь, что все плотно и герметично прилегает.

Если засор образовался не в сифоне, а в трубах, ручная прочистка не поможет.

«В новых домах всегда можно разобрать элементы канализации и прочистить их вручную, что помогает в борьбе с засорами. В старом фонде так сделать не получится из-за чугунной канализации, поскольку ее элементы нельзя разобрать», — уточнил собеседник. Скорее всего, придется прибегнуть к механической очистке с помощью вантуза или сантехнического троса Георгий Ерахтин эксперт по сантехнике



Сантехнический трос

Это специальное приспособление, которое позволяет разбить образовавшуюся в трубах пробку на мелкие части или протолкнуть ее дальше в канализацию, тем самым устранив засор.

«При использовании троса надо действовать аккуратно. Подавать его в сливное отверстие, потом чуть-чуть на себя. При появлении сопротивления — перейти к усиленным вращательным движениям и протолкнуть либо вытянуть засор. При этом важно делать все аккуратно, без сильного давления», — рассказал Георгий Ерахтин.



Он отметил, что лучше всего использовать трос из пружинного материала: он не царапает трубы, лучше гнется и поэтому более эффективен. А вот от приспособлений из проволоки лучше отказаться: она мягкая, может не проходить некоторые повороты, ломаться или заворачиваться.

Обычно сантехнический трос достаточно опустить в сливное отверстие один раз. Но если вода после этого не ушла, повторите процедуру.

Вантуз

Еще один механический способ, который позволяет прочистить канализацию. С помощью вантуза можно создать гидравлический удар — скачок давления в заполненных водой трубах, который позволяет разбить или расшатать образовавшуюся пробку. В результате она уходит дальше в сток, а значит, засор исчезает.

При использовании вантуза следите, чтобы резина была скрыта водой. Чтобы добиться такого эффекта, при необходимости долейте в раковину, ванну или унитаз нужное количество жидкости после того, как прижмете вантуз к сливному отверстию.

После этого нажмите ручку вантуза вниз и резко дерните вверх несколько раз. Даже если вода уйдет после первой прочистки, лучше повторите процедуру несколько раз, чтобы прогнать остатки пробки дальше в канализацию и предотвратить новые проблемы.

Чем прочистить канализационные трубы в частном доме

Чтобы прочистить трубы в частном доме, подойдут не все методы, которые можно использовать в квартирах. Особенно, если там установлен септик — локальная система для сбора и очистки сточных вод. Обычно их устанавливают для загородных домов на территориях, где нет центральной системы канализации.

В некоторых видах септиков живут специальные бактерии, которые очищают сточные воды. И если в канализацию заливать химические средства, они могут погибнуть, а значит, система перестанет работать должным образом



Для прочистки канализации в частном доме лучше подойдут механические способы.

Как предотвратить появление засора

Есть несколько простых правил, при соблюдении которых можно предотвратить появление засоров в трубах (или сократить их количество до минимума).