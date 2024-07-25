Как содержать бенгальскую кошку? Описание породы, характер, особенности ухода
Бенгальские кошки славятся своим необычным окрасом, напоминающим шерсть леопардов. Такой внешний вид — не совпадение, ведь породу удалось вывести благодаря скрещиванию диких котов с домашними питомцами. Подробнее о бенгалах, их повадках и характере, а также условиях содержания этих животных — в материале «Ленты.ру».
Главное о породе
- Название породы: бенгальская кошка, бенгал
- Годы появления породы: 1980-е
- Страна происхождения: США
- Вес: от 3 до 8 килограммов
- Высота в холке: до 40 сантиметров
- Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
- Стоимость котят: от 15 000 до 150 000 рублей
- Внешний вид: пятнистый окрас с мраморными разводами, уши небольшие, глаза миндалевидные с черной окантовкой. Хвост толстый с черным кончиком
Происхождение
Бенгалы — результат гибридизации домашних и диких леопардовых кошек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала бренд-менеджер торговой марки товаров для домашних питомцев Triol Александра Шикина. Она отметила, что первые представители породы появилась в США в 1961 году, когда генетик Джейн Милл начала свою программу разведения.
«Милл стремилась создать кошку с экзотическим внешним видом, но дружелюбным характером», — пояснила Александра Шикина.
Какие кошки стали предками бенгалов?
Дикие животные, которых Джин Милл выбрала для скрещивания с домашними, также называются бенгальскими, или азиатскими леопардовыми кошками. Они распространены в Южной и Восточной Азии, обитали даже на Дальнем Востоке России. Милл увезла в США из Таиланда котенка по имени Малайзия, потому что хотела просто спасти популяцию вида, который был на грани исчезновения.
В те времена этих животных активно истребляли ради ценного красивого меха. Но дома Малайзия дала потомство от скрещивания с домашним черным котом.
Сначала попытки выведения новой породы не увенчались успехом, однако ситуация изменилась, когда в одном из американских университетов решили создать популяцию кошек, которые не могли бы заболеть лейкемией — раком крови. Ученые скрестили беспородных кошек и диких леопардовых котов. Котята оказались у Джейн Милл, которая смогла найти им подходящих для разведения партнеров — животных индийской линии породы мау.
Впервые бенгальскую кошку представили на выставке в 1987 году. А в 1991-м породу официально признала Международная ассоциация кошек.
Внешний вид
- Бенгальские кошки известны своей пятнистой или мраморной шерстью, напоминающей окрас леопардов.
- Мех короткий, плотный и обладает шелковистым блеском.
- Окрас животного варьируется от золотисто-коричневого до снежно-белого с различными оттенками и рисунками.
- Голова округлая с выразительными глазами зеленого или золотистого цвета, которые достаточно широко расставлены.
- У бенгалов тело мускулистое, достаточно крупное.
- Лапы сильные и большие, задние чуть короче передних.
- Хвост толстый, сужается к концу. Окрашен в пятна или круги.
- Нос крупный, а уши, наоборот, небольшие, с закругленными кончиками.
Котята бенгалов рождаются с ярким окрасом, который тускнеет через несколько недель, а затем снова проявляется. Это явление называется «фаззинг»
Характер
Бенгальские кошки очень энергичные. Из-за своих корней они сохраняют сильный охотничий инстинкт и любят активные игры. По мнению Александры Шикиной, бенгалы легко обучаемы и часто требуют умственных стимулов.
«Они с легкостью могут научиться открывать двери, включать свет и даже выполнять простые трюки. К тому же, несмотря на темперамент и ум, кошки очень дружелюбны, хорошо ладят с детьми и другими питомцами, в том числе домашними кошками разных пород», — заявила эксперт.
Главное — с раннего возраста установить правила и границы, чтобы избежать проблем с поведением
Несмотря на то что у большинства бенгалов дружелюбный характер, некоторые представители породы проявляют строптивость, непокорность и склонность к одиночеству.
«Кажется, что в них играет дикая кровь предков. Малышей с таким характером приходится опекать в большей степени, проявляя большую заботу и внимание», — рассказала беседе с «Лентой.ру» заводчик многопородного питомника «Оберег Велеса» Юлия Миронова.
Условия содержания
Если вы решили завести котенка бенгала, то вам понадобятся:
- лоток;
- наполнитель для лотка;
- когтеточка (игровой комплекс с когтеточкой);
- миски;
- корм;
- лежанка;
- игрушки;
- ножницы для стрижки ногтей;
- шампунь.
«Важный пункт из первоначальных приобретений, который хочется выделить отдельно, — сетки на окна (москитные или специализированные). Безопасность бенгальской кошки — превыше всего. Открытые и незащищенные окна могут стать причиной несчастного случая», — добавила Юлия Миронова.
При этом в воспитании бенгальского кота самое важное — простор для игр. Нужно дать животному возможность выплеснуть накопившуюся энергию, чтобы она не переросла в агрессию.
«В этом помогут специальные аксессуары-дразнилки, головоломки и интеллектуальные игры — они перенаправят внимание и активность питомца», — отметила Александра Шикина.
Бенгалы часто проявляют интерес к воде, любят играть со струей, поэтому владельцам таких кошек стоит задуматься о покупке специального фонтанчика. Также для повышения физической нагрузки полезно выходить с бенгалами на улицу. Эти кошки любят исследовать мир за пределами дома.
«Не стоит начинать с долгих прогулок — животное должно привыкнуть к новым звукам, ощущениям и вниманию окружающих. А чтобы обеспечить безопасную и контролируемую среду, обязательно возьмите с собой шлейку и поводок. Приучить питомца к аксессуарам лучше заранее в домашних условиях», — подчеркнула Александра Шикина.
Чем кормить
Бенгальские кошки нуждаются в качественном и сбалансированном питании. Им подходят влажные и сухие корма премиум-класса, специально разработанные для активных пород.
«Важно, чтобы рацион включал достаточное количество белка, так как бенгалы очень энергичны. Кроме того, можно добавлять в рацион свежие мясные продукты, такие как курица или рыба», — добавила Александра Шикина.
А вот жирную и приправленную специями пищу бенгалам давать нельзя.
Для полноценной и здоровой жизни питомца лучше подобрать корм вместе с ветеринарным специалистом или заводчиком.
Как ухаживать
Регулярное подстригание когтей — важная часть ухода за бенгальской кошкой. Это помогает предотвратить повреждения мебели и болезненные ощущения у питомца. Нужно использовать специальные когтерезы и не задевать живую часть когтя.
Короткая и густая шерсть бенгалов, наоборот, не требует частого ухода
Достаточно раз в неделю расчесывать их специальной щеткой, чтобы удалить отмершие волосы и предотвратить образование колтунов. Это также поможет уменьшить количество шерсти в доме и поддержит кожу кошки в здоровом состоянии.
«Бенгалы — чистоплотные кошки. В большинстве своем терпимо относятся к гигиеническим процедурам, а некоторые даже любят мыться в теплой ванне», — добавила Юлия Миронова.
Мыть бенгальскую кошку можно дома или в специальном груминг-салоне. При выборе последнего важно понимать, что посещение грумера может быть стрессом для питомца.
Болезни
Слабое место домашних бенгальских кошек — желудочно-кишечный тракт. Правильно подобранный рацион с детства поможет избежать проблем на протяжении всей жизни. Кроме того, бенгалы могут страдать от:
- гипертрофической кардиомиопатии. Это заболевание характерно не только для бенгалов, но вообще для многих пород кошек. Главное — вовремя диагностировать и принять нужные меры, тогда питомец проживет долго;
- синдрома плоской грудной клетки — смертельного заболевания, при котором у котят развивается сдавливание грудной клетки, вызванное коллапсом легкого;
- «синдрома сухого носа». Но носу котят при заболевании образуются язвы и корки. При своевременном обращении к ветеринару болезнь уходит.
Ветеринарный контроль, вакцинация, а также регулярная дегельминтизация — залог здоровья бенгала. Для профилактических осмотров и процедур удобно пользоваться услугой вызова ветеринарного врача на дом. Так вы снижаете стрессы кошки от посещения врача в клинике, а также не подвергаете вашего любимца риску встречи с вирусными и инфекционными заболеваниями, - Юлия Миронова, заводчик многопородного питомника
В целом же бенгальские кошки отличаются крепким здоровьем, унаследованным от диких сородичей.
Где купить котенка
Бенгальских кошек продают в питомниках и у частных заводчиков.
«И в том, и другом случае есть свои плюсы и минусы. Есть хорошие профессиональные питомники, есть зоофермы, которые выдают себя за профессиональный питомник. Есть частные заводчики, которые оканчивают фелинологические курсы, изучают нюансы разведения породы, есть абсолютные дилетанты, которые в лучшем случае не навредят», — отметила Юлия Миронова.
Низкая стоимость бенгальского котенка точно должна насторожить. Порода популярна, востребована, хорошие родители стоят дорого, как и уход, и содержание.
Цена чистокровного котенка бенгала может достигать 150000 рублей.
При выборе бенгала нужно обращать внимание не только на самого питомца, но и на заводчика, а также на условия содержания.