Как содержать бенгальскую кошку

Бенгальские кошки славятся своим необычным окрасом, напоминающим шерсть леопардов. Такой внешний вид — не совпадение, ведь породу удалось вывести благодаря скрещиванию диких котов с домашними питомцами. Подробнее о бенгалах, их повадках и характере, а также условиях содержания этих животных — в материале «Ленты.ру».

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Главное о породе

Название породы: бенгальская кошка, бенгал

Годы появления породы: 1980-е

Страна происхождения: США

Вес: от 3 до 8 килограммов

Высота в холке: до 40 сантиметров

Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет

Стоимость котят: от 15 000 до 150 000 рублей

Внешний вид: пятнистый окрас с мраморными разводами, уши небольшие, глаза миндалевидные с черной окантовкой. Хвост толстый с черным кончиком

Происхождение

Бенгалы — результат гибридизации домашних и диких леопардовых кошек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала бренд-менеджер торговой марки товаров для домашних питомцев Triol Александра Шикина. Она отметила, что первые представители породы появилась в США в 1961 году, когда генетик Джейн Милл начала свою программу разведения.

«Милл стремилась создать кошку с экзотическим внешним видом, но дружелюбным характером», — пояснила Александра Шикина.



Какие кошки стали предками бенгалов?

Дикие животные, которых Джин Милл выбрала для скрещивания с домашними, также называются бенгальскими, или азиатскими леопардовыми кошками. Они распространены в Южной и Восточной Азии, обитали даже на Дальнем Востоке России. Милл увезла в США из Таиланда котенка по имени Малайзия, потому что хотела просто спасти популяцию вида, который был на грани исчезновения.

В те времена этих животных активно истребляли ради ценного красивого меха. Но дома Малайзия дала потомство от скрещивания с домашним черным котом.

Сначала попытки выведения новой породы не увенчались успехом, однако ситуация изменилась, когда в одном из американских университетов решили создать популяцию кошек, которые не могли бы заболеть лейкемией — раком крови. Ученые скрестили беспородных кошек и диких леопардовых котов. Котята оказались у Джейн Милл, которая смогла найти им подходящих для разведения партнеров — животных индийской линии породы мау.

Впервые бенгальскую кошку представили на выставке в 1987 году. А в 1991-м породу официально признала Международная ассоциация кошек.

Внешний вид

Бенгальские кошки известны своей пятнистой или мраморной шерстью, напоминающей окрас леопардов.

Мех короткий, плотный и обладает шелковистым блеском.

Окрас животного варьируется от золотисто-коричневого до снежно-белого с различными оттенками и рисунками.

Голова округлая с выразительными глазами зеленого или золотистого цвета, которые достаточно широко расставлены.

У бенгалов тело мускулистое, достаточно крупное.

Лапы сильные и большие, задние чуть короче передних.

Хвост толстый, сужается к концу. Окрашен в пятна или круги.

Нос крупный, а уши, наоборот, небольшие, с закругленными кончиками.

Котята бенгалов рождаются с ярким окрасом, который тускнеет через несколько недель, а затем снова проявляется. Это явление называется «фаззинг»

Характер

Бенгальские кошки очень энергичные. Из-за своих корней они сохраняют сильный охотничий инстинкт и любят активные игры. По мнению Александры Шикиной, бенгалы легко обучаемы и часто требуют умственных стимулов.

«Они с легкостью могут научиться открывать двери, включать свет и даже выполнять простые трюки. К тому же, несмотря на темперамент и ум, кошки очень дружелюбны, хорошо ладят с детьми и другими питомцами, в том числе домашними кошками разных пород», — заявила эксперт.



Главное — с раннего возраста установить правила и границы, чтобы избежать проблем с поведением

Несмотря на то что у большинства бенгалов дружелюбный характер, некоторые представители породы проявляют строптивость, непокорность и склонность к одиночеству.

«Кажется, что в них играет дикая кровь предков. Малышей с таким характером приходится опекать в большей степени, проявляя большую заботу и внимание», — рассказала беседе с «Лентой.ру» заводчик многопородного питомника «Оберег Велеса» Юлия Миронова.



Условия содержания

Если вы решили завести котенка бенгала, то вам понадобятся:

лоток;

наполнитель для лотка;

когтеточка (игровой комплекс с когтеточкой);

миски;

корм;

лежанка;

игрушки;

ножницы для стрижки ногтей;

шампунь.

«Важный пункт из первоначальных приобретений, который хочется выделить отдельно, — сетки на окна (москитные или специализированные). Безопасность бенгальской кошки — превыше всего. Открытые и незащищенные окна могут стать причиной несчастного случая», — добавила Юлия Миронова.



При этом в воспитании бенгальского кота самое важное — простор для игр. Нужно дать животному возможность выплеснуть накопившуюся энергию, чтобы она не переросла в агрессию.

«В этом помогут специальные аксессуары-дразнилки, головоломки и интеллектуальные игры — они перенаправят внимание и активность питомца», — отметила Александра Шикина.



Бенгалы часто проявляют интерес к воде, любят играть со струей, поэтому владельцам таких кошек стоит задуматься о покупке специального фонтанчика. Также для повышения физической нагрузки полезно выходить с бенгалами на улицу. Эти кошки любят исследовать мир за пределами дома.

«Не стоит начинать с долгих прогулок — животное должно привыкнуть к новым звукам, ощущениям и вниманию окружающих. А чтобы обеспечить безопасную и контролируемую среду, обязательно возьмите с собой шлейку и поводок. Приучить питомца к аксессуарам лучше заранее в домашних условиях», — подчеркнула Александра Шикина.



Чем кормить

Бенгальские кошки нуждаются в качественном и сбалансированном питании. Им подходят влажные и сухие корма премиум-класса, специально разработанные для активных пород.

«Важно, чтобы рацион включал достаточное количество белка, так как бенгалы очень энергичны. Кроме того, можно добавлять в рацион свежие мясные продукты, такие как курица или рыба», — добавила Александра Шикина.



А вот жирную и приправленную специями пищу бенгалам давать нельзя.

Для полноценной и здоровой жизни питомца лучше подобрать корм вместе с ветеринарным специалистом или заводчиком.

Как ухаживать

Регулярное подстригание когтей — важная часть ухода за бенгальской кошкой. Это помогает предотвратить повреждения мебели и болезненные ощущения у питомца. Нужно использовать специальные когтерезы и не задевать живую часть когтя.

Короткая и густая шерсть бенгалов, наоборот, не требует частого ухода

Достаточно раз в неделю расчесывать их специальной щеткой, чтобы удалить отмершие волосы и предотвратить образование колтунов. Это также поможет уменьшить количество шерсти в доме и поддержит кожу кошки в здоровом состоянии.

«Бенгалы — чистоплотные кошки. В большинстве своем терпимо относятся к гигиеническим процедурам, а некоторые даже любят мыться в теплой ванне», — добавила Юлия Миронова.



Мыть бенгальскую кошку можно дома или в специальном груминг-салоне. При выборе последнего важно понимать, что посещение грумера может быть стрессом для питомца.

Болезни

Слабое место домашних бенгальских кошек — желудочно-кишечный тракт. Правильно подобранный рацион с детства поможет избежать проблем на протяжении всей жизни. Кроме того, бенгалы могут страдать от:

гипертрофической кардиомиопатии. Это заболевание характерно не только для бенгалов, но вообще для многих пород кошек. Главное — вовремя диагностировать и принять нужные меры, тогда питомец проживет долго;

синдрома плоской грудной клетки — смертельного заболевания, при котором у котят развивается сдавливание грудной клетки, вызванное коллапсом легкого;

«синдрома сухого носа». Но носу котят при заболевании образуются язвы и корки. При своевременном обращении к ветеринару болезнь уходит.

Ветеринарный контроль, вакцинация, а также регулярная дегельминтизация — залог здоровья бенгала. Для профилактических осмотров и процедур удобно пользоваться услугой вызова ветеринарного врача на дом. Так вы снижаете стрессы кошки от посещения врача в клинике, а также не подвергаете вашего любимца риску встречи с вирусными и инфекционными заболеваниями, - Юлия Миронова, заводчик многопородного питомника



В целом же бенгальские кошки отличаются крепким здоровьем, унаследованным от диких сородичей.

Где купить котенка

Бенгальских кошек продают в питомниках и у частных заводчиков.

«И в том, и другом случае есть свои плюсы и минусы. Есть хорошие профессиональные питомники, есть зоофермы, которые выдают себя за профессиональный питомник. Есть частные заводчики, которые оканчивают фелинологические курсы, изучают нюансы разведения породы, есть абсолютные дилетанты, которые в лучшем случае не навредят», — отметила Юлия Миронова.



Низкая стоимость бенгальского котенка точно должна насторожить. Порода популярна, востребована, хорошие родители стоят дорого, как и уход, и содержание.

Цена чистокровного котенка бенгала может достигать 150000 рублей.

При выборе бенгала нужно обращать внимание не только на самого питомца, но и на заводчика, а также на условия содержания.