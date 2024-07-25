Перечислены плюсы использования ИИ в уходе за домашними животными

Футурист Аллан Грейн обсудил, как искусственный интеллект (ИИ) может изменить уход за домашними животными, предлагая как многообещающие достижения, так и потенциальные подводные камни. Статья есть на HackerNoon.

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От автоматических кормушек и самоочищающихся туалетов до умных ошейников с GPS-навигацией и мониторингом здоровья — технологии, основанные на искусственном интеллекте, обещают улучшить уход за домашними животными, упростить повседневную рутину и улучшить их самочувствие, пишет эксперт.

Такие устройства, как интерактивные игрушки и умные двери для животных, обеспечивают удобство и обогащение, а системы искусственного интеллекта для контроля температуры обеспечивают питомцам комфорт. Эти технологии, многие из которых управляются с помощью приложений, обеспечивают спокойствие владельцев домашних животных и способствуют более эффективному управлению уходом за ними, пишет Грейн.

Однако, как отмечает Сидни Пейдж в Washington Post, есть и серьезные опасения. Чрезмерная зависимость от технологий может подорвать важную «связь» между человеком и животным, которая имеет решающее значение для «эмоционального здоровья питомца». Проблемы конфиденциальности и безопасности данных также стоят на повестке дня, поскольку «умные» устройства собирают конфиденциальную информацию о домашних животных и их окружении. Сбои в работе автоматизированных систем могут привести к пропуску кормления или антисанитарным условиям, что создает определенный риск.