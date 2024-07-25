ДВС-синдром у собак – симптомы и лечение

ДВС-синдромом (диссеминированным внутрисосудистым свертыванием) называют серьезную патологию, при которой происходит массовое образование микротромбов в кровеносных сосудах. Этот процесс вызывает нарушение кровообращения. Осложнения различных заболеваний, включая сепсис, опухоли, а также травмы и хирургические вмешательства, могут провоцировать ДВС-синдром у собак, - Александра Евгеньевна Денисова, ветеринарный врач общей практики.

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На первых стадиях выраженные клинические признаки могут отсутствовать, что затрудняет своевременную диагностику. Важно быть внимательным к состоянию питомца, поскольку первые признаки могут проявляться в виде незначительных изменений поведения и общего состояния собаки.

Главное

ДВС-синдром – это опасное состояние, характеризующееся массовым образованием микротромбов и кровотечениями.

Причины развития включают тяжелые инфекционные процессы, сепсис, травмы, опухоли, аутоиммунные нарушения и токсические воздействия.

Симптомы ДВС-синдрома представлены повышенной кровоточивостью, петехиями, гематомами, слабостью, апатией, одышкой, тахикардией и признаками полиорганной недостаточности у собак.

Диагностика проводится с помощью коагулограммы, анализа крови на тромбоциты, биохимии крови, УЗИ и рентгенографии.

Терапия, главным образом, направляется на устранение первопричины, стабилизацию состояния животного и восстановление процессов свертываемости крови. Это – инфузии для поддержания объема крови, назначение антикоагулянтов, трансфузии компонентов крови и антибиотикотерапия.

ДВС-синдром у собаки может вызывать следующие осложнения: полиорганную, острую почечную и дыхательную недостаточность, повреждение печени и центральной нервной системы.

Прогноз зависит от своевременности и адекватности начатого лечения, степени повреждения органов и успешности устранения основной причины.

Профилактика включает регулярные ветеринарные осмотры, контроль инфекций, минимизацию стрессов, своевременное лечение травм, поддержание здорового образа жизни и контроль за состоянием беременных сук.

Что такое ДВС-синдром?

Чтобы разобраться в причинах этой патологии, нужно познакомиться с таким понятием как гемостаз.

Это физиологическая особенность организма, обеспечивающая выживаемость представителям класса млекопитающих – сохранность крови в виде жидкости. Если оболочка сосуда нарушена, это провоцирует образование сгустка, стимулируя геморрагию – кровоизлияние.

ДВС-синдром считается опасной патологией, характеризующейся сбоем процесса кровосвертывания в организме собаки. Он может сопровождаться как кровоизлияниями, так и тромбозами.

Процесс свертывания крови необходим для исключения кровопотерь при повреждении сосудов, однако при ДВС он выходит из-под контроля. В итоге появляется множество тромбов.

ДВС-синдром имеет три стадии. На первой кровь начинает сворачиваться, и образуются микротромбы. Вторая стадия проявляется уменьшением количества ферментов, помогающим крови сворачиваться, и тромбоцитов, что приводит к увеличению риска кровотечений. На третьей стадии возникают тяжелые нарушения работы организма вследствие микротромбозов и кровоизлияния. Это состояние крайне опасно для жизни питомца при условии отсутствия ветеринарной помощи.

Риск развития ДВС у животного увеличивается после родов, если у него недавно прошла операция, была применена анестезия и т.д.

Другие факторы риска – грибки или бактерии, вызывающие инфекцию крови, лейкоз, серьезное повреждение тканей из-за ожога, травм головы, а также патологии, связанные с печенью.

Причины

ДВС-синдром у собаки чаще всего вызывается такими состояниями, как сепсис, травмы и рак. Однако существуют и более редкие причины, которые следует учитывать при диагностике. Чрезвычайно низкая температура тела (гипотермия) может провоцировать болезнь из-за активации каскада свертывания в ответ на повреждение тканей. Укус ядовитой змеи может содержать токсины, которые нарушают процесс кровосвертывания.

Тяжелые ожоги также активируют каскад свертывания и приводят к синдрому. Осложнения при беременности могут провоцировать заболевание из-за высвобождения плацентарных факторов, которые приводят к возникновению сгустков.

Рассмотрим причины, провоцирующие данную проблему, классифицируя их.

Факторы развития синдрома можно разделить на несколько категорий:

Инфекционные болезни — сепсис, тяжелые бактериальные и вирусные инфекции;

Травмы и хирургические вмешательства — обширные травмы, такие как переломы и ранения, оперативные вмешательства;

Онкологические заболевания — злокачественные новообразования, особенно в поздних стадиях;

Иммунные и аутоиммунные заболевания — системная красная волчанка, ревматоидный артрит;

Токсические воздействия — укус ядовитых животных, интоксикации различными химическими веществами;

Сердечно-сосудистые заболевания — тромбоэмболия легочной артерии, сердечная недостаточность;

Патологии беременности и родов — отслойка плаценты, эмболия околоплодными водами;

Аллергические реакции — анафилактический шок;

Нарушения обмена веществ — гиперлипидемия, гипоксия (недостаток кислорода).

Опасность ДВС-синдрома

ДВС-синдром представляет серьезную опасность для здоровья и жизни собаки. Основная угроза заключается в одновременном возникновении множества микротромбов, которые блокируют мелкие сосуды, и кровотечений из-за истощения факторов свертывания крови. В результате нарушается кровоснабжение жизненно важных органов, таких как почки, легкие, печень и головной мозг. Это приводит к их повреждению и дисфункции.

Без своевременного и адекватного лечения ДВС-синдром может привести к развитию тяжелых осложнений, включая почечную, острую дыхательную, печеночную недостаточность и повреждения центральной нервной системы. В конечном итоге, при отсутствии медицинской помощи состояние становится крайне тяжелым.

Если вы подозреваете, что у вашего питомца ДВС, важно немедленно обратиться за ветеринарной помощью. Лечение может включать переливание крови, плазмы или тромбоцитов, а также препараты, которые предотвращают дальнейшее свертывание крови.

Симптомы ДВС-синдрома у собак

ДВС — это серьезное заболевание, которое возникает, когда в организме происходит чрезмерное свертывание крови. Это может привести к образованию тромбов в мелких кровеносных сосудах, что ограничивает кровоток и приводит к повреждению органов. Симптомы ДВС могут включать слабость, вялость, потерю аппетита, рвоту, диарею, кровотечение из носа или десен и т.д.

На начальной стадии ДВС-синдром у собак может не проявляться явными клиническими признаками, что затрудняет раннюю диагностику. Однако по мере прогрессирования заболевания начинают обнаруживаться характерные симптомы, которые требуют немедленного внимания.

Одним из первых признаков может быть повышенная кровоточивость, которая проявляется в виде кровотечений из носа, десен и мелких ран. Также могут возникать петехии – небольшие точечные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках. В более тяжелых случаях возможно развитие крупных гематом и кровотечений в полости тела.

Состояние животного может резко ухудшиться, что выражается в слабости, вялости и апатии. Собака может отказываться от пищи, наблюдается снижение аппетита. В результате нарушения кровообращения в органах и тканях может развиться одышка, тахикардия и другие признаки сердечно-сосудистой недостаточности.

На фоне ДВС-синдрома у собаки также могут развиваться симптомы, связанные с повреждением внутренних органов. Например, при нарушении функции почек возникает уменьшение количества выделяемой мочи (олигурия) или ее отсутствие (анурия). Повреждение печени проявляется желтушностью кожи и слизистых оболочек, а также нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

В конечных стадиях заболевания без своевременного вмешательства могут развиться тяжелые осложнения, такие как полиорганная недостаточность и шоковое состояние.

Сходство ДВС с другими патологиями

ДВС-синдром у собак имеет множество симптомов, которые могут напоминать другие заболевания. Это создает сложности в постановке диагноза, так как признаки могут пересекаться с проявлениями различных патологий.

Тромбоцитопения

Кровотечения, петехии

Отсутствие микротромбозов в мелких сосудах

Сепсис

Лихорадка, слабость

Присутствие инфекционного агента, часто положительные посевы крови

Острый лейкоз

Кровотечения, слабость

Изменения в лейкоцитарной формуле, наличие бластных клеток

Гемофилия

Повышенная кровоточивость

Наследственное заболевание, отсутствие микротромбозов

Отравление антикоагулянтами

Кровотечения, гематомы

История возможного контакта с ядами, специфические изменения в коагулограмме

Иммунные заболевания

Кровотечения, слабость

Присутствие специфических антител, аутоиммунные реакции

Диагностика ДВС

Она требует комплексного подхода, включающего несколько методов исследования. В первую очередь ветеринарный врач проводит клинический осмотр животного, обращая внимание на наличие кровотечений, гематом и петехий. Однако для подтверждения диагноза необходимо провести ряд лабораторных тестов.

Одним из основных методов диагностики является коагулограмма – анализ, позволяющий оценить состояние системы свертывания крови. В ходе этого исследования определяют время свертывания крови, протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и уровень фибриногена. Важным показателем является также наличие продуктов распада фибрина (D-димеров), которые указывают на активное свертывание и разрушение тромбов.

Помимо коагулограммы, проводится анализ крови на количество тромбоцитов. При ДВС-синдроме у собак часто наблюдается тромбоцитопения – снижение уровня тромбоцитов в крови, что связано с образованием микротромбов.

Для более точной диагностики могут использоваться дополнительные методы исследования, такие как биохимический анализ крови, который помогает оценить функцию внутренних органов, пораженных в результате ДВС-синдрома. Ультразвуковое исследование (УЗИ) и рентгенография могут быть назначены для оценки состояния органов и выявления возможных повреждений.

В некоторых случаях может потребоваться цитологическое исследование тканей и жидкостей организма для исключения других патологий и подтверждения ДВС-синдрома.

Лечение ДВС-синдрома у собак

Терапия у собак представляет собой сложный и многокомпонентный процесс, направленный на устранение первопричины заболевания, стабилизацию состояния животного и восстановление нормальной функции свертывающей системы крови.

Первый шаг в лечении ДВС-синдрома – устранение основного заболевания или фактора, вызвавшего данное состояние. Это может быть купирование инфекции, удаление опухоли, контроль за кровотечением или устранение токсического воздействия.

Для стабилизации состояния собаки применяется интенсивная терапия, включающая:

Инфузии — введение внутривенных растворов для поддержания объема циркулирующей крови, улучшения микроциркуляции и предотвращения шокового состояния.

Применение антикоагулянтов — гепарин может быть назначен для предотвращения образования новых тромбов и остановки прогрессирования ДВС-синдрома. Однако применение подобных препаратов должно быть строго контролируемо из-за риска кровотечений.

Трансфузии компонентов крови — в некоторых случаях может потребоваться переливание свежезамороженной плазмы или тромбоцитарной массы для восстановления дефицита факторов свертывания и тромбоцитов.

Антибиотикотерапию — при наличии инфекционного процесса назначаются антибиотики широкого спектра действия для борьбы с инфекцией. Это могут быть: амоксициллин / клавуланат (например, «Синулокс»), цефалексин («Кефлекс»), энрофлоксацин («Байтрил»).

Помимо этого, важной частью лечения является симптоматическая терапия, направленная на поддержку функции жизненно важных органов. Она может включать применение препаратов для поддержки почек, печени, сердца и легких, а также контроль за уровнем электролитов и кислотно-щелочного баланса.

Возможные осложнения ДВС

ДВС-синдром является серьезным состоянием, которое может привести к множеству осложнений, угрожающих жизни собаки. Одним из наиболее опасных является полиорганная недостаточность, при которой нарушается функция сразу нескольких жизненно важных органов: появляются проблемы с почками, печенью, легкими и сердцем.

Еще ДВС-синдром может осложняться острой почечной недостаточностью.

Нарушение кровоснабжения почек приводит к их дисфункции, что проявляется уменьшением или отсутствием выделения мочи. Это состояние требует немедленного введения инфузионных растворов и, возможно, проведения диализа.

ДВС также может привести к развитию острой дыхательной недостаточности у собаки. Закупорка мелких сосудов легких вызывает нарушение газообмена, что проявляется одышкой, тахипноэ (учащенное дыхание) и цианозом (посинение слизистых оболочек). В таких случаях необходимы применение кислородной терапии и поддержка дыхательной функции.

Повреждение печени, вызванное ДВС-синдромом, приводит к развитию острой печеночной недостаточности. Симптомы включают желтушность кожи и слизистых оболочек, нарушение свертываемости крови, увеличение размеров печени и изменение поведения собаки. Лечение направлено на поддержание функции печени и предотвращение дальнейших повреждений.

Нарушение функции центральной нервной системы является еще одним серьезным осложнением ДВС-синдрома. Закупорка сосудов головного мозга может привести к развитию судорог, потере сознания, изменению поведения и другим неврологическим симптомам. Это состояние требует немедленного введения препаратов для поддержания мозгового кровообращения и предотвращения необратимых повреждений.

Прогноз

Прогноз при ДВС-синдроме у собак зависит от множества факторов, включая причину, вызвавшую состояние, своевременность начала лечения и степень повреждения органов. ДВС-синдром является критическим состоянием, требующим неотложной ветеринарной помощи.

Если ДВС-синдром был диагностирован на ранней стадии и лечение начато своевременно, шансы на успешное выздоровление значительно увеличиваются. При этом важно быстро устранить основную причину, вызвавшую синдром, и стабилизировать состояние собаки с помощью интенсивной терапии.

В случае если лечение начато на более поздних стадиях, когда уже произошли значительные повреждения органов, прогноз становится более осторожным. Такие собаки нуждаются в длительном восстановительном периоде и постоянном наблюдении ветеринарного врача. Возможны рецидивы, особенно если основное заболевание не было полностью вылечено.

Также стоит отметить, что некоторые осложнения, вызванные ДВС-синдромом, могут иметь длительные или постоянные последствия для здоровья животного. Например, почечная или печеночная недостаточность, неврологические нарушения могут требовать длительного лечения и специализированного ухода.

Профилактика

Профилактика ДВС у собак заключается в своевременном выявлении и лечении заболеваний, которые могут привести к развитию этого опасного состояния.

Основные меры профилактики: