Клещи у кошек: симптомы и что делать, если питомца укусили

Иксодовые клещи — это переносчики опасных инфекционных и паразитарных заболеваний. Без надежной обработки противопаразитарным препаратом они могут заражать животных серьезными патологиями, затрагивающими многие системы организма. Для профилактики владельцу пушистого любимца важно знать, как выглядят клещи у кошки, что делать и симптомы, если питомца укусил паразит, - Екатерина Вильтовская, ветеринарный врач общей практики.

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Необходима регулярная обработка домашних животных безопасными противопаразитарными средствами, а также осмотр шерсти после прогулок на улице. Заметив на питомце клеща, важно удалить его, а после — наблюдать за состоянием любимца.

Главное

С апреля по октябрь иксодовые клещи становятся активными: чтобы завершить жизненный цикл и отложить яйца, им необходимо питание. Самый пик активности — апрель-май и сентябрь-октябрь.

Они питаются кровью млекопитающих, таких как крупный рогатый скот, домашние животные и человек. Кошки реже собак становятся носителями этих паразитов, однако и они встречаются с ними, например, если владелец принес их домой на одежде.

Если кота укусил клещ, во время поглощения крови паразит может заразить его опасными заболеваниями, такими как гемобартонеллез, боррелиоз, бабезиоз и некоторыми другими.

Эти заболевания опасны серьезными осложнениями: неврологическими (нарушение координации), ортопедическими (хромота), кардиологическими и т. д.

Симптомы, если кота укусил клещ и заразил одной или несколькими инфекциями: анемия (снижение гемоглобина – белка, который транспортирует кислород по организму), бледные или желтушные слизистые, увеличение температуры тела, вялость, снижение аппетита и подвижности на фоне боли. Место, где находится укус, может стать красным, на нем проявится припухлость.

Лечение проводится в зависимости от заболевания специфической противопаразитарной или антибиотикотерапией, а также поддерживающими препаратами от анемии и других симптомов.

Наилучшая профилактика клещевых инфекций — своевременная обработка любимца акарицидными препаратами, которые отпугивают клеща и не дают ему укусить питомца.

Способы заражения

Клещи не могут прыгать и летать. Они ползают по травам или сидят на верхушках кустарников высотой до 1 метра. Предпочитают переходные зоны между лесами, полями: например, вдоль тропок, в тени. Также ряд исследований показывает, что до 80% нимф (стадия, в которой они питаются кровью млекопитающих) селятся на газонах.

Эти паукообразные поджидают будущего носителя: чувствуют его приближение по вибрации почвы от шагов, по повышению температуры окружающей среды от тепла тела животного. Попадая на «донора», клещ цепляется за шерсть, а затем совершает укус и начинает поглощать кровь.

Некоторым клещам, чтобы впиться в тело, достаточно 10-15 минут, другим нужно 2-4 часа.

По истечении приблизительно 36 часов паразит насыщается и прекращает высасывание, и во время закрытия хоботка происходит обратный заброс крови из тельца клеща в кровеносные сосуды кошки. Вместе с этой жидкостью в организм животного могут попасть возбудители заболевания. Так происходит заражение. В момент укуса паразит выделяет слюну с антикоагулянтом — веществом, которое препятствует нормальной свертываемости крови.

В зоне риска питомцы, соответствующие хотя бы одной из категорий:

Живущие рядом с лесом, парком, полем;

Имеющие свободный доступ на улицу;

Необработанные акарицидными препаратами или обработанные неустойчивыми препаратами (например, смываемыми водой), а также обработанные с нарушением графика и правил процедуры;

С густой и длинной шерстью.

Чтобы заразиться, питомцу необязательно гулять на улице. Даже если питомец находится все время в квартире, принести паразита в помещение может человек — он прицепляется к одежде или обуви. Ведь размер иксодовых клещей в голодном состоянии составляет всего 2-4 мм.

Чем опасны клещи для кошек?

Эти паукообразные являются переносчиками серьезных паразитарных и инфекционных заболеваний. Кошки поражаются ими гораздо реже собак в силу особенностей поведения: например, они предпочитают находиться на высоте, а не в траве, а также тщательно вылизывают свою шерсть, что помогает своевременно избавиться от прицепившегося паукообразного. Однако и у кошек регистрируются болезни, передающиеся с укусом паразита.

Все усугубляется также тем, что клещ может заражать ко-инфекцией — то есть несколькими заболеваниями одновременно. Поэтому после зафиксированного укуса важно проконсультироваться с ветеринарным врачом и пристально следить за состоянием здоровья питомца в течение нескольких недель или месяцев, ведь некоторые заболевания могут проявить первые признаки спустя 2-3 месяца.

Какие болезни могут передаваться при укусе клеща?

Клещ может вызывать у кота или кошки опасные болезни.

Рассмотрим несколько наиболее распространенных:

Бабезиоз (пироплазмоз). У кошек это заболевание обнаруживается нечасто, обычно его диагностируют у псов. Зараженный любимец будет вялым, апатичным, может отказываться кушать. Людям передавать бабезиоз питомцы не способны.

Боррелиоз (болезнь Лайма). Как правило, первые проявления болезни диагностируются довольно поздно – когда с момента укуса пройдет уже около 3 месяцев. Болезнь протекает бессимптомно: кошка менее активная, у животного незначительно повышается температура тела.

Гемобартонеллез (инфекционная анемия). Недуг развивается постепенно, первые симптомы заболевания могут появиться через 7-10 дней. Любимец становится неподвижным, вялым и апатичным, у него заметно снижается аппетит, либо он совсем отказывается кушать, соответственно, теряя в весе, отмечается бледность слизистых оболочек, обезвоживание, моча животного меняет цвет.

Следует отметить, что это специфические патологии, которые невозможно вылечить в домашних условиях или рассчитывать на самоизлечение. Они требуют тщательной диагностики и специальной терапии, поэтому лучше не допускать заражения и вовремя обрабатывать питомца комплексными инсектоакарицидными препаратами. В случае обнаружения любых из перечисленных симптомов, обращайтесь за помощью к специалистам.

Боррелиоз (Болезнь Лайма)

Редко встречается у кошек, зачастую протекает в бессимптомной форме. Однако для питомцев до 1 года и старше 6 лет, а также ослабленных животных, имеющих ранее хронические заболевания и перенесенные инфекции, болезнь Лайма может представлять опасность и переходить в острую форму, быть частью ко-инфекции.

Инкубационный период составляет примерно от 4 недель с момента укуса и больше. Нередко неспецифические симптомы заболевания могут появиться через три месяца с момента укуса.

Симптомы: слабость, отсутствие аппетита, отек мышц и суставов, проблемы с движением, повышение температуры. При этом болезнь Лайма называют «болезнью-симулянтом», поскольку она может проявляться даже спустя несколько лет и в смазанной симптоматике.

Диагностика: наиболее эффективным остается ПЦР-тест.

Лечение: назначается индивидуально, основа терапии — антибиотики, в зависимости от чувствительности микроорганизмов к конкретным препаратам. Без лечения в течение нескольких недель может быть необратимое повреждение органов и тканей. Также, в зависимости от симптомов, может назначаться дополнительная терапия поддерживающими препаратами.

Гемобартонеллез (инфекционная анемия)

Клещ на коте или кошке может спровоцировать развитие гемобартонеллеза — инфекционной анемии. Это бактериальное паразитарное заболевание, при котором микоплазма Haemobartonella felis разрушает эритроциты (красные кровяные клетки), что приводит к тяжелой анемии, то есть недостаточности гемоглобина — белка, который транспортирует по организму кислород. Инкубационный период — 1-2 недели.

Симптомы: бледность, желтушность слизистых оболочек, увеличение частоты сердечных сокращений, вялость, снижение активности, плохой аппетит, темная моча.

Диагностика: для диагностики рекомендованы анализы крови ПЦР и РСК. В целом заболевание сложно диагностируется из-за редкой его встречаемости и смазанной картины.

Лечение: назначают пробную антибиотикотерапию, а также антигистаминные (противоаллергенные) препараты, чтобы снизить риск аллергической реакции организма в ответ на гибель паразита. Также могут быть назначены препараты железа, а также инфузии (внутривенное введение) растворов и витаминов. При необходимости коррекция питания.

Эрлихиоз

Клещ на кошке чреват также развитием болезни под названием эрлихиоз. Это заболевание, которое поражает клетки крови и может вызвать различные симптомы: от почти отсутствующих проявлений до летального исхода. Эрлихиоз вызывают несколько видов бактерий, некоторые из них заражают людей, а также других животных, например, собак. Возбудитель эрлихиоза — внутриклеточные бактерии из семейства Anaplasmataceae.

Симптомы: истечение из глаз, вялость, боль в суставах, отсутствие аппетита, лихорадка, снижение свертываемости крови и, как следствие, гематомы, кровотечение из носа, кровь в моче и кале.

Диагностика: проводится на основании клинических признаков, серологического исследования, анализа крови методом ПЦР.

Лечение: терапия антибиотиками, подбирающимися по результатам исследования чувствительности (препаратом выбора является доксициклин), требуется также сопутствующая симптоматическая терапия, в частности, инфузии (капельницы), препараты железа.

Бабезиоз

Иксодовые клещи редко вызывают бабезиоз кошек (возбудитель – бактерия Babesia felis). Поэтому этот тип малоизученный, в отличие от бабезиоза (пироплазмоза) собак. Как правило, у кошачьих такая болезнь развивается на фоне проблем с иммунитетом, общей ослабленности организма.

Симптомы: постоянная лихорадка 39,8-41°С, желтушность слизистых оболочек, увеличение частоты сердечных сокращений, слабость и отсутствие аппетита. В хроническом варианте кошка становится малоподвижной, худеет, у нее бледные слизистые оболочки.

Диагностика: комплексная, включает физический осмотр и опрос владельца, светомикроскопическую оценку мазков крови, анализ крови методом ПЦР, серологическое исследование.

Лечение: проводится комплексная терапия (например, антипротозойнымипрепаратами на основе имидокарба и антибиотиками), а также поддерживающая терапия в зависимости от выраженности симптомов.

Туляремия

Это очень редкая, но острая и опасная карантинная инфекция, вызываемая бактерией Francisella tularensis. Характерна для регионов с умеренным климатом.

Симптомы: признаки зависят от вида бактерий и путей заражения. У некоторых кошек может не быть никаких симптомов. У большинства животных они проявляются в виде внезапного подъема температуры, вялости, плохого аппетита. Возможны скованность и снижение подвижности, учащение пульса и дыхания, кашель, диарея и частое мочеиспускание. У кошек могут развиться открытые язвы во рту и горле.

Диагностика: эффективны ПЦР-тесты.

Лечение: антибиотикотерапия, например, стрептомицин, гентамицин и тетрациклины, эффективна в рекомендуемых дозах. Прием гентамицина следует продолжать в течение 10 дней, тетрациклина — на протяжении 14 дней. Лечение удачно, если начато своевременно. Дополнительно могут потребоваться средства для поддержания функции печени.

Как выглядит клещ на кошке

Голодный паразит маленький, составляет всего 2-4 мм в длину, светло-серого или белого цвета. Прицепившись, первое время он выглядит как маленькая темная шишечка, вокруг которой нередко есть корочки из-за воспаления от укуса. Поэтому можно проверить их наличие, ощупав питомца на предмет подозрительных шишек и болячек. Выпив кровь и наевшись, паукообразное раздувается до 10 мм и становится красновато-коричневым.

Какие симптомы будут, если кошку укусил клещ?

Основные проявления, наступающие после заражения животного, полностью зависят от конкретной инфекции, количества возбудителей, попавших в кровь и их вирулентности, то есть способности к заражению. В целом, любое заболевание может развиваться с молниеносным или острым течением, тогда симптомы будут яркими, но также встречается субклиническая форма течения, когда клиническая картина смазана или не имеет специфических признаков.

Симптоматика может проявиться уже спустя несколько дней, у многих бактериальных заболеваний инкубационный период может составлять 20 дней, а у болезни Лайма, например, месяцы. Поэтому важно помнить и регистрировать факты укуса паукообразных у своего питомца, чтобы рассказать о случае ветеринарному врачу.

Сам по себе укус клеща практически не вызывает у кота или кошки никаких симптомов, в некоторых случаях развивается местная воспалительная реакция. Можно заметить ранку с корочками, с припухлостью, а если после удаления клеща под кожей остается его голова или челюсти, то может развиться абсцесс (нарыв).

В большинстве случаев следы после укуса клеща практически незаметны и не доставляют животному дискомфорта.

Что делать, если кошку укусил клещ?

Каждый владелец должен четко знать, как действовать в случае обнаружения на коже любимца паразита. Это важно не только при нахождении присосавшейся особи, но и подозрительного следа, который, предположительно, остался от укуса. В первую очередь нужно убрать паукообразное, обработать рану и «включить» режим наблюдения за питомцем. Если же сам паразит не был найден, то остается лишь следить за самочувствием животного и показать его ветеринарному специалисту, ведь отсутствие клеща может означать, что он уже напитался достаточно и выпрыснул обратно в кровь продукты обмена.

Удаление клеща

Итак, что делать, если кота укусил клещ:

Специальным инструментом – тик твистером – нужно захватить клеща в месте, где он прилегает к коже. Аккуратно проворачивать инструмент только в одном направлении (по или против часовой стрелки). Оказывать равномерное давление, пока паукообразное само не отпустит кожу кошки. Обработать место укуса антисептиком. Убрать паразита в герметичную тару и отнести в ветеринарную клинику для проверки на возможность заражения инфекционными заболеваниями.

Первая помощь питомцу

После извлечения членистоногого паразита место укуса обрабатывается антисептиком, например, хлоргексидином. Также рекомендуется осмотреть подстилки, покрывала в доме — любые места, где могут быть другие клещи.

Далее помощь заключается в том, чтобы проверить паразита на наличие инфекций.

Для этого его требуется отдать на исследование в ветеринарную клинику или лабораторию, которая оказывает соответствующие услуги. Это поможет обнаружить возможное заражение на ранней стадии.

Важно, чтобы приносимый на анализ клещ не был высушен, а также составлял в диаметре не более 0,5 см. Исследование позволяет обнаружить такие инфекции, как, например, боррелиоз, бабезиоз.

Мониторинг состояния

В течение 4-5 недель важно наблюдать за кошкой — это время инкубационного периода для большинства опасных болезней, передаваемых клещами.

При вялотекущем течении инфекции может не наблюдаться повышения температуры и других ярких симптомов. Хронические бактериальные патологии могут проявляться в хромоте, слезоточивости, слабовыраженной анемии, которая приводит к вялости. Нередко ухудшается свертываемость крови, и могут быть кровотечения из носа. Животное может хуже есть и чуть больше спать. Но даже эти незначительные симптомы могут быть «красным флагом» после укуса клеща и требовать обращения к ветеринарному врачу.

Признаки того, что нужно обратиться к ветеринарному врачу

Возможные симптомы, которые могут указывать на то, что клещ у кота был заражен бактериальной или протозойной инфекцией и передал ее питомцу:

Лихорадка — повышение температуры тела выше 39,5°С,

Боли в суставах и хромота,

Дезориентация, потеря координации,

Судороги, дрожь (тремор),

Странные движения лапами,

Вялость,

Плохой аппетит,

Снижение массы тела,

Истечение из глаз,

Анемия — светлые, почти белые десны,

Желтушность десен.

При проявлении хотя бы одного симптома следует сразу поспешить к ветеринарному врачу. Обращайте внимание и на поведение — например, кошка стала чуть менее игривой, чуть более сонливой, меняет место отдыха, агрессивно реагирует на поглаживания, не мурлычет или, наоборот, мурлычет чаще, хотя раньше себя так не вела.

Что делать недопустимо?

Не рекомендуется брать клеща голыми руками — работать следует в перчатках, поскольку эти паразиты могут быть опасны и для человека. После процедуры важно вымыть руки с мылом.

Нельзя использовать масло и другие «народные» средства — это может спровоцировать у паукообразного выделение слюны, что повысит риск попадания инфекции в кровь питомца. Также не рекомендуется применять для извлечения медицинский пинцет, поскольку зачастую он не позволяет безопасно устранить паразита, не причинив при этом питомцу вреда.

выбрасывать клеща: сохраните его в герметичном контейнере. Легче сдать паразита на анализ и получить быстрый результат, чем исследовать непосредственно питомца на все варианты заражения. К тому же гораздо лучше знать о возможном развитии инфекции заранее, когда она еще находится на стадии инкубационного периода и эффективно поддается терапии, не вызывая у животного никаких симптомов.

Последствия укуса клеща у кошек

В случае несвоевременного лечения многие заболевания могут быть опасны для жизни питомца и приводить к летальному исходу. Поэтому так важно наблюдать за любимцем и привезти его в ветеринарную клинику при первых же подозрительных симптомах и поведенческих реакциях, взяв с собой контейнер с клещом.

Все заболевания, переносимые клещами, нуждаются в лечении, но не все из них проявляются яркой клинической картиной, поэтому владельцам важно быть особенно внимательными после укуса, чтобы заподозрить даже самые незначительные изменения в состоянии или поведении.

Последствия могут проявиться в различных системах, например, даже вылеченный боррелиоз может оставить осложнения в виде хромоты, проблем с сердцем и почками, а также нередко кошке требуется реабилитация.

Если клещ не был заражен никакими инфекционными заболеваниями, то последствий, как правило, не остается.

Профилактика и защита

Если питомец имеет доступ на улицу, то после каждой прогулки важно осматривать его шерсть — иксодовый клещ может «прятаться» в густом мехе и двигаться по направлению к коже, и если заметить его у кошки раньше, то можно снизить риск укуса и заражения. Во время осмотра надо найти и удалить прицепившихся паразитов. Большинство из них обычно обнаруживается на голове и передних лапах. Особое внимание стоит также уделять паховой и воротниковой зоне, подмышкам, ушам.

Лучшая профилактика — это обработка питомца акарицидными препаратами.

Есть несколько видов акарицидов по типу действия:

Одни парализуют клеща при попадании на шерсть животного,

Другие парализуют в момент укуса.

Тип действия необходимо уточнять в инструкции. Лучше всего использовать комплексные препараты — от блох и клещей одновременно. Хотя перспектива укуса может пугать владельца, тем не менее эти препараты эффективны — обычно они не смываются водой, остаются в крови и действуют долгое время. Сам по себе укус не приводит к заражению: для этого клещ должен во время укуса ввести свою слюну с антикоагулянтом. Препарат действует моментально, и не допускает длительного контакта.

При выборе средства нужно обращать внимание на срок его действия: есть варианты, защищающие в течение 30-40 дней, а есть — на 7-8 месяцев, но в любом случае после окончания действия нужно повторять обработку.

Помните, что обрабатывать кошек лекарствами для собак нельзя! Они нередко для них токсичны.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что делать, если кота укусил клещ?

Необходимо аккуратно удалить паразита тик твистером, не повреждая его тела, и сохранить в герметичном контейнере — желательно отнести его в ветеринарную клинику для проверки на опасные заболевания. Место укуса обрабатывают антисептиком. Важно наблюдать за самочувствием и поведением питомца, поскольку клещи — это переносчики опасных заболеваний. Инкубационный период некоторых из них может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. Возможные симптомы: лихорадка, вялость, хромота, дезориентация, рвота, отсутствие аппетита. Заметив хотя бы один из признаков, нужно срочно обратиться к ветеринарному врачу.