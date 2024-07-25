Назван милый зверек, от которого нужно держаться подальше

Диких ежей лучше не брать на руки, так как эти милые зверьки переносят сальмонеллез, лептоспироз и бешенство, рассказал NEWS.ru старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев. Он отметил, что опасные инфекции проникают в организм человека через укус.

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Ежи могут переносить желтую лихорадку, сальмонеллез, лептоспироз и бешенство. Чаще всего заражение происходит через укус. Ежи по своей природе хищники, укусить они могут при любом контакте. Именно поэтому подходить близко, а тем более брать на руки и забирать домой ежей категорически не рекомендуется, — заявил Гоев.



По его словам, если еж укусил, то его следует, по возможности, поймать и отнести к ветеринару для исключения бешенства. Эксперт напомнил, что рану нужно обработать раствором антисептика.

Необходимо обработать рану от укуса раствором антисептика (например, хлоргексидина) и незамедлительно обратиться к врачу. Через уколы иголками инфекции от ежей не передаются. Иголки являются защитой от хищников. Ежи накалывают на иголки яблоки не ради еды. Это способ бороться с паразитами — в яблоках содержатся определённые вещества, которые этому способствуют, — подытожил Гоев.



Ранее главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов сообщил, что у клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека на расстоянии километра. По его словам, данные особи выдерживают без еды до трех зим. Мирзонов добавил, что самки клещей обладают тонким обонянием, чуя жертву издалека.