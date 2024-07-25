Нужно ли стучать по шляпке гриба в лесу: что говорят опытные грибники

Грибники имеют свои приметы и хитрости, которые помогают найти урожайные места и отличать хорошие грибы от плохих. Вот как можно определить свежесть гриба и выяснить, червивый он или нет. Верный и простой способ.

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Чтобы понять, есть ли в грибе паразиты, по нему нужно постучать. Во-первых, это поможет определить плотность шляпки. Чем свежее гриб, тем плотнее структура его шляпки.

А вот старый, испорченный гриб имеет рыхлую и мягкую шляпку. Кроме того, если при постукивании слышен глухой звук, значит, гриб изъеден червями и жуками. При этом вибрация от постукивания помогает избавиться от грязи и притаившихся насекомых, передают «Белновости».

Ранее в Новосибирской области был обнаружен редкий гриб крупных размеров. Местная жительница рассказала, что на обочине нашла гриб-головач, или дождевик гигантский. Съедобный гриб относится к семейству шампиньоновых.

До этого миколог, биолог Михаил Вишневский объяснил, как обработать собранные грибы. По его словам, безопаснее всего их высушить. Вишневский отметил, если пренебречь промывкой и очисткой грибов, есть риск заболеть ботулизмом, который смертельно опасен.