Многие из нас сталкивались с проблемой хранения открытых пакетов с чипсами, специями или крупами. Большинство полиэтиленовых упаковок, в которых продаются эти продукты, не имеют специальных зажимов или застежек. В результате мы часто вынуждены искать прищепки, чтобы содержимое не рассыпалось.

Плотно закрыть упаковку можно с помощью обычных пластиковых трубочек для напитков. Этот метод особенно полезен для небольших пакетов со специями или другими сыпучими продуктами. Чтобы закрыть один пакет специй, вам понадобится всего две трубочки.

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Оберните срез пакета вокруг трубочки. Разрежьте вторую трубочку и наденьте ее сверху.

Этот метод поможет плотно закрывть пакет, предотвращая попадание воздуха внутрь, благодаря чему содержимое сохраняется свежим дольше.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.