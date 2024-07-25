Опрос показал, у скольких жителей России есть домашние животные

Порядка 66% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) имеют домашних животных, причем у 49% населения есть кошка, у 34% - собака. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

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"Четвероногие друзья есть у большей части россиян - 66% (2019 г. - 68%). Причем у каждого второго в нашей стране (49%) есть кошка, а у каждого третьего - собака (34%). Беспородные и породистые собаки встречаются в семьях россиян одинаково часто (по 18%), а вот кошек россияне больше выбирают беспородных (36%), чем породистых (16%). Другие животные (домашний скот, экзотические животные и мелкие, такие как хомяки, морские свинки, рыбки или декоративные птицы) обитают в домах 14% наших соотечественников", - говорится в сообщении.



В ходе опроса выяснилось, что на выбор домашнего животного влияют условия проживания и доход семьи - чаще всего жители села выбирают беспородных животных, собак - 31%, кошек - 48%. Столичные владельцы отдают предпочтение породистым собакам (19% против 8% беспородных), породистым кошкам - 20%. Домашний скот есть у 7% россиян, у жителей села - 16%, в крупных городах (1-3%). Не заводят домашних животных 33% населения.

Большинство опрошенных владельцев домашних животных (76%) говорят о наличии в шаговой доступности различных удобств для них. В основном, поблизости находятся ветеринарные клиники (61%) и зоомагазины (60%). Чем крупнее населенный пункт, тем насыщеннее инфраструктура и сервисы для животных, лидерами являются Москва и Санкт-Петербург. Ветеринарные клиники в шаговой доступности есть у 84% опрошенных жителей столицы. Более четверти владельцев собак (26%) недовольны условиями для выгула в городах - по 5-балльной шкале они оценили их на 1-2 балла.

По данным ВЦИОМ, наличие развитой pet-friendly инфраструктуры связано с уровнем толерантности и принятия домашних животных в обществе - 17% владельцев домашних животных сталкивались с негативным отношением со стороны других людей к ним. Владельцы собак чаще тех, кто заводит кошек, встречаются с негативом (25% против 15%). Часть населения (51%), не имеющая домашних животных, испытывает беспокойство с присутствием чужих собак в общественных местах. Основной причиной беспокойства является - отсутствие уборки за ними во дворе (25%). Вторую половину (48%) тех, у кого нет домашних питомцев, чужие собаки никак не беспокоили в последние полгода-год.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 14 июля 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.