Ретриверы – разновидности породы, какую выбрать

Международная кинологическая федерация (FCI) классифицирует собак на 10 групп. Группа под номером 8 включает в себя шесть пород охотничьих псов. Самыми популярными из них, конечно же, являются голден и лабрадор, но и другие представители заслуживают не меньшего внимания. В данной статье будут рассмотрены все разновидности ретриверов, особенности их внешности и характера.

Изначально эти животные использовались как помощники охотников, специализирующиеся на водоплавающей дичи. Невзирая на значительные различия во внешности, все эти питомцы отличаются дружелюбием, умом, хорошей обучаемостью. Они идеально подходят на роль семейных любимцев.

История ретриверов

Название этих охотничьих собак происходит от английского слова «retrieve», что означает «возвращать», «приносить обратно», они являются популярным типом пород, специализирующихся на поиске и подносе добычи.

Основная задача этих псов заключается в том, чтобы находить и доставлять охотнику дичь. Следовательно, они должны обладать впечатляющими физическими характеристиками, такими как рост, сила, выносливость и острый нюх.

В Англии разновидность собак, относимых к группе ретриверов, использовали в совместной охоте с легавыми. После того как легавая обнаруживала дичь, водоплавающий пес брал на себя поиск и поднос птицы из озера, реки или высокой травы.

Появление отдельного типа охотничьих собак было обусловлено усовершенствованием огнестрельного оружия. Согласно историческим справкам, некоторые виды ретриверов были известны в Англии еще в начале XIX века.

Официальные испытания на рабочие качества для них были впервые проведены в Великобритании в 1889 году. С созданием Лиги подружейных собак в 1895 году активность в этой области в значительной степени возросла.

Как указано в исторически источниках, на протяжении 1890-х годов гладкошерстные породы ретриверов были фаворитами в охотничьей среде, но к концу 1900-х годов на испытаниях начали преобладать лабрадоры. В 1904 году они были признаны Английским клубом собаководства в качестве самостоятельной породы.

На протяжении всей истории стандарты менялись с учетом требований к телосложению, окрасу и росту.

Самой молодой породой среди всех является толлер, зарегистрированный в Канаде в 1945 году и получивший международное признание только в 1987.

Что общего у всех разновидностей ретриверов?

Все разновидности этих собак, несомненно, имеют общие породные черты, которые делают их популярными среди людей. Одной из таких особенностей является дружелюбный и общительный характер. Эти животные известны лояльностью и привязанностью к хозяевам, что позволяет им быть отличными любимцами для семей с детьми.

Еще одной общей особенностью всех видов ретриверов являются их интеллект и обучаемость. Они быстро усваивают любые новые команды и навыки. Благодаря этим качествам, питомцы часто используются как рабочие собаки в различных областях, таких как охота, спасательные операции, поиск взрывчатых веществ или наркотиков.

Еще одной общей чертой породной группы ретриверов является высокая активность и энергия. Эти собаки нуждаются в регулярных физических нагрузках и длительных прогулках, чтобы оставаться здоровыми до пожилого возраста. Поэтому важно предоставлять им достаточное количество упражнений и занятий, чтобы избежать проблем с лишним весом.

Эти собаки также известны своей любовью к воде. Многие из них имеют врожденный инстинкт охотника, наслаждаясь плаванием и поиском предметов в водоемах.

Кроме того, все виды ретриверов обладают дружелюбным и доверчивым характером, что делает их отличными друзьями не только для людей, но и для других животных. Они быстро подружатся с сородичами и другими питомцами.

Сочетание красоты, интеллекта и преданности сделали животных одними из самых популярных пород во всем мире.

Какие отличия бывают у разных видов ретриверов?

Это группа собак, выведенных для поиска и добычи водоплавающих птиц. Существует шесть признанных пород, относимых к ней.

Хотя все они имеют схожие черты, есть также некоторые ключевые различия:

Высота в холке и вес. Самым небольшим в этой группе пород можно считать толлера. В то время как его курчавошерстный собрат (керли) является самым крупным по росту.

Текстура и длина шерстного покрова. У лабрадоров шерсть короткая, у толлеров, голденов, прямошерстных (флет) собак – длинная. У чесапика и его курчавошерстного родственника – шерстка кудрявая.

Форма морды. У чесапика, голдена и лабрадора она более квадратная, а у остальных собак-ретриверов – удлиненная.

Варианты окрасов. У голденов допустим лишь один возможный вариант окраса, закрепленный в наименовании породы. У чесапиков он также один, но другого оттенка – все вариации коричневого цвета. У лабрадоров их три: палевый, черный и шоколадный. Толлеры имеют рыжий окрас, но непременно с наличием белых пятен (чаще всего на груди). Собаки, называемые керли и флет, могут быть исключительно коричневого и черного цветов.

Каждая разновидность ретриверов имеет свои особенности внешности и потребности в уходе. Но все они обладают общими чертами, такими как преданность, сообразительность и невероятная работоспособность. Это отличные партнеры как для охоты, так и для активного образа жизни в городе или сельской местности. Выбор породы зависит от индивидуальных предпочтений хозяина и его потребностей.

6 разновидностей ретриверов

Выбирая четвероногого друга для своей семьи, важно подробно изучить не только особенности его экстерьера, но и характера. В данном разделе узнаем, чем отличается каждый из видов этих собак. Эта информация будет полезна людям, которые планируют завести себе питомца и пока не могут определиться. Рассмотрим все разновидности ретриверов с фото собак и названиями видов породы.

Золотистый ретривер

Вес: 25-41 кг

Рост: 51-60 см

Шерсть: длинная

Страна: Великобритания

Красавцы голдены являются одной из самых популярных пород во многих странах. Отличительными чертами этих питомцев считаются прекрасный внешний вид, дружелюбный характер и сообразительность. Их мускулистое и пропорциональное тело создает впечатление силы и элегантности.

Лабрадор-ретривер

Вес: 25-36 кг

Рост: 54-57 см

Шерсть: короткая

Страна: Канада

Это весьма популярная порода данной группы. На протяжении многих лет она была рекордсменом среди самых часто приобретаемых. Лабрадор – очень общительная, добрая, послушная и остроумная собака. К тому же это отличный охотник, надежный помощник для людей с ограниченными возможностями, великолепный семейный любимец.

Прямошерстный ретривер

Вес: 25-36 кг

Рост: 56-62 см

Шерсть: средняя

Страна: Великобритания

Флет представляет собой жизнерадостную, энергичную и чрезвычайно чувствительную породу собак. Их мягкий нрав требует деликатного и чуткого подхода к воспитанию. Несмотря на свою чувствительность, они обладают крепкой нервной системой и высоким интеллектом.

Курчавошерстный ретривер

Вес: 29-36 кг

Рост: 63-69 см

Шерсть: средняя

Страна: Великобритания

Керли выделяется среди других видов сдержанным и менее общительным нравом. Эта порода обладает выдающимися рабочими качествами, высоко ценимыми охотниками. Считается, что она возникла в Англии в середине 1800-х годов путем скрещивания с местными псами, включая пуделей.

Новошотландский ретривер (толлер)

Вес: 17-23 кг

Рост: 45-51 см

Шерсть: средняя

Страна: Канада

Активные и жизнерадостные новошотландские толлеры — универсальные охотничьи собаки, которые также преуспевают в различных спортивных дисциплинах, таких как аджилити и обидиенс. Однако обучение пса может оказаться довольно сложной задачей по сравнению с дрессировкой более общительных пород, таких как голдены и лабрадоры, ввиду повышенной активности и неусидчивости.

Чесапик-бей-ретривер

Вес: 25-36,5 кг

Рост: 53-66 см

Шерсть: короткая

Страна: США

Чесапик известен выдающейся силой и выносливостью. Эти собаки были выведены в США для извлечения водоплавающих птиц из холодных вод, и их первоначальное назначение до сих пор отражается в темпераменте. Это крепко сложенные псы крупного размера с водоотталкивающей кудрявой шерстью. Они могут плавать часами и выдерживать самые суровые погодные условия.

Какой ретривер подойдет вам?

Хотя все эти собаки являются отличным выбором для семей и активных людей, каждая порода имеет свои уникальные характеристики, которые могут сделать ее более или менее подходящей для конкретных потребностей и образа жизни. Понимание различий между ними может помочь принять обоснованное решение и определиться, какая собака лучше всего подходит именно вам.

Выбор породы ретривера может зависеть от нескольких факторов, включая длину шерсти, размер, а также ваши личные предпочтения.

Вот краткое описание всех типов собак, оно может помочь сделать осознанный выбор:

Лабрадор. Является обладателем короткой шерсти, поэтому уход за ним считается самым несложным. Эти псы известны своим дружелюбным и активным характером. Они отлично подходят для семей с детьми и спортивных людей, так как нуждаются в регулярных физических упражнениях, как, впрочем, и все остальные псы из данной группы.

Голден-ретривер. Собака с очень красивой, длинной, густой шерстью будет требовать больше ухода со стороны владельца. Вычесывать такого питомца нужно чаще с помощью специальных щеток. Эти животные также будут нуждаться в физической нагрузке.

Керли. Собакам с кудрявой шерстью нужен особенный уход. Для этой разновидности ретриверов приобретают специальные шампуни, чтобы их покров выглядел привлекательно. После мытья шерсть нужно бережно разобрать руками, придавая ей опрятный вид. Эти питомцы считаются неплохими охранниками, в отличие от большинства своих сородичей.

Флет. Этот вид требует такого же ухода, как и голден. Собаки, так же как и все ретриверы, отличаются активностью, поэтому хозяин такого любимца не может быть домоседом. Этот четвероногий считается самым чувствительным из всех, поэтому требует бережного отношения.

Чесапик. Шерстный покров животного регулярно вычесывают и моют. Использовать для этого нужно специальный шампунь для кудрявой шерсти. Эти псы, как и керли, отличаются неплохим инстинктом сторожа и способны к охране территории.

Толлер. Этот вид ретриверов считается самым небольшим, поэтому лучше других подойдет для городского проживания. Однако не стоит забывать, что все собаки, выведенные изначально для охоты, отличаются подвижностью и большой любовью к активному времяпрепровождению на природе.

При выборе важно учитывать свои потребности и условия жизни. Все эти питомцы требуют регулярных физических упражнений и внимания, но разная длина шерсти может потребовать различного уровня ухода.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какие бывают ретриверы?

Всего существует шесть пород, относимых к данной группе, каждая из которых имеет свои особенности. Это – лабрадор, голден, чесапик, флет, керли и толлер. Все они считаются прекрасными помощниками для охотников, а также семейными любимцами, так как очень любят детей всех возрастов.