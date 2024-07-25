Чем подкармливать герань для пышного цветения

Комнатные цветы очень нуждаются в подпитке в период бутонизации. Простые домашние подкормки помогут восполнить все дефициты, чтобы цветы активно наращивали пышную зеленую массу. Вот чем подкормить герань.

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Такая подкормка улучшит обменные процессы, повысит уровень хлорофилла и будет способствовать более активному поступлению кальция. Вам понадобится борная кислота.

Возьмите 1/5 чайной ложки или 0,5 грамма аптечного порошка борной кислоты и разведите ее в стакане горячей воды. В холодной воде борная кислота растворяется плохо. После полного растворения доведите общий объем до одного литра.

Раствор вносите по листу методом опрыскивания. Обрабатывайте герань вечером с периодичностью раз в месяц.

Ранее сообщалось, что герань считается одним из самых популярных комнатных растений, ведь она неприхотлива и может цвести круглый год. Однако цветок нужно подкармливать домашними удобрениями, ведь запас питательных элементов в почве горшка ограничен.

До этого опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставит растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.