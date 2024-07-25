Как правильно засушить урожай

Перед засушиванием овощей и фруктов лучше нарезать их ломтиками, рассказала в беседе с «Москвой 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, урожай лучше именно засушивать, чтобы сохранить полезные витамины, микроэлементы и минеральные вещества.

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Ягоды и сочные фрукты, такие как слива, раскладывают целыми, чтобы они не соприкасались друг с другом, и включают прибор. Если есть косточки, их обязательно нужно вынуть. Яблоки и груши перед засушиванием лучше нарезать ломтиками или дольками, — отметила эксперт.

Садовод объяснила, что для этого лучше всего подойдет электрическая сушилка. Чтобы высушить грибы, можно использовать специальные коврики, которые нагреваются до 40 градусов. Перед тем как класть грибы, нужно их тщательно промыть и также нарезать тонкими ломтиками.

После просушки урожая нужно переложить его в стеклянные банки с хорошими крышками, добавила Воронова. Если положить все в пластиковые банки, продукт «задохнется», а в стеклянных может храниться до двух лет, заключила эксперт.

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