Как часто владельцы домашних животных обращаются к ветеринару из-за клещей

В России провели исследование, которое показало, что причиной более половины всех обращений к ветеринарам с домашними питомцами (52%) в летний период становятся укусы клещей.

© Global Look Press

С травмами к специалистам обращаются в 20% случаев, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Кот здоров» и «СберЕаптека».

Ещё 20% запросов приходится на отравления, в том числе химикатами, которые распыляют на огородах, а также ядовитыми растениями.

Также 8% владельцев обращались за консультацией по поводу теплового удара или солнечного ожога у питомца.

В части ветеринарных процедур летом 60% обращений связано с обработкой от внешних и внутренних паразитов, 38% — с сезонными прививками, 2% — с вопросами об особенностях купания.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал о насекомых, которые могут быть опасны для собак.