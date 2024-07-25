Агроном рассказал, как правильно скашивать ботву клубники

Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала, когда нужно скашивать ботву клубники. Эту процедуру необходимо выполнить правильно, и тогда на следующий год ягод будет много.

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Многие дачники скашивают клубничную ботву, не задумываясь о последующих подкормках и об особенностях того или иного сорта клубники. А стоило бы. Вот три правила этой процедуры.

Идеальным временем для удаления считается середина июля. Если опоздать с процедурой для сортов раннего созревания, это приведет к скудному урожаю.

Не скашивайте листья на молодых посадках. Своевременно обрезайте ботву. Проводите обрезку с четвертого года плодоношения. После процедуры поливайте грядки раствором карбофоса (30 г на 10 литров воды).

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