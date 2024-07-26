Как легко и недорого устроить бассейн на даче

Водные процедуры на открытом воздухе можно проводить и на даче - если купить надувной бассейн. Как выбрать лучший из них, рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

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Чтобы избежать внезапного прокола бассейна и избавить себя от необходимости часто его подкачивать, лучше купить каркасный бассейн. Он стоит от 15 тыс. до 150 тыс. руб. Кроме того, такой бассейн подойдет для большой семьи и может прослужить до десяти лет, пишет Life.ru.

Место для бассейна лучше выбрать с солнечной стороны и без перепадов высот. Стоит учесть наличие канализации, если предполагается установить бассейн с фильтром.

Важно: за бассейном надо ухаживать. Проще всего это делать, если бассейн надувной. В нем можно менять воду несколько раз в неделю, и протирать его можно губкой с моющим средством.