Биолог объяснил, почему не стоит выращивать на участке шалфей и мяту

Выращивать на участках шалфей и мяту полевую в России запретили не зря — эти растения опасны для здоровья, рассказала LIFE.ru преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. По ее словам, шалфей может вызывать галлюцинации, а мята — аллергию.

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"Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) содержит сальвинорин А — психоактивное вещество, которое может вызывать галлюцинации. Мята полевая (Méntha arvénsis) используется в кулинарии и медицине, но ее употребление в больших дозах может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом", — отметила биолог.



Она добавила, что мята полевая также может нарушать сердечный ритм и отрицательно сказываться на артериальном давлении.

Татаренко посоветовала не выращивать на даче или в саду эти два растения и обратить внимание на шалфей лекарственный или мяту перечную. Они безопасны для здоровья и имеют множество полезных свойств.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова ранее рассказала, что штраф до 300 тысяч рублей грозит российским дачникам за выращивание шалфея предсказателей и мяты полевой. Она напомнила, что эти растения входят в число запрещенных к культивированию.